Der Coach zeigt gegen Mainz alte "Qualitäten" - und fehlt nun gegen Hoffenheim.

Bundesligist FC Augsburg muss im Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim auf seinen Trainer Manuel Baum verzichten. Der Coach wurde nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag (3:1) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für eine Begegnung belegt. Damit darf der 47-Jährige in Sinsheim nicht auf der Bank sitzen.

Das Verbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Dazwischen darf sich Baum auch nicht in den Kabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten und mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Baums ungünstige Torwartkünste

Baum hatte gegen Mainz kurz vor der Pause einen gegnerischen Einwurf verzögert und daraufhin von Schiedsrichter Martin Petersen die Rote Karte gesehen. Unmittelbar vor dieser Szene hatte der FCA das vermeintliche 3:0 erzielt, dem die Unparteiischen wegen eines angeblichen Fouls des Augsburgers Juma Bah die Anerkennung versagten.

„Wenn man den Kontext sieht – das 3:0, das klar ein 3:0 war“, sagte Baum über seinen Ärger, „dann kriege ich direkt danach den Ball.“ Es sei in der Folge „ein bisschen ungünstig“ gewesen, ergänzte der Ex-Keeper, „dass ich meine Torwartkünste von früher an den Tag gelegt habe, wo ich ihn (den Ball, d.Red.) so von links nach rechts tue.“

Dies wurde vom Schiedsrichter als Spielverzögerung gewertet, was bei Trainern mit Rot zu ahnden ist. „Das geht rein regeltechnisch in Ordnung“, gab Baum dann auch zu, betonte aber, es sei schon „interessant“, dass Spieler beim selben Vergehen nur Gelb sehen.