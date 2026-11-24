Der Skisprung-Olympiasieger, der selbst mit Epilepsie lebt, kritisiert die Münchner Bosse für ihr Vorgehen im Fall Jamal Musiala scharf.

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund hat die Verantwortlichen beim FC Bayern wegen ihres Umgangs mit Jamal Musiala scharf attackiert. „Eine Diskussion über den Wert eines Spielers so bewusst öffentlich zu führen, wirkt auf mich menschlich, sportlich und moralisch richtig schwach“, schrieb der 38-Jährige „betroffen“ in einem Beitrag auf Instagram.

Als Bayern-Fan „seit ich denken kann“ und jemand, der „selbst mit Epilepsie“ lebe, berühre ihn die Debatte „ganz besonders“, berichtete Freund und betonte: „Der Umgang des FC Bayern mit dieser Situation irritiert mich auf so vielen Ebenen.“

Trotz aller berechtigter wirtschaftlicher Überlegungen sollte „in einem solchen Moment zunächst der Mensch und der Sportler im Mittelpunkt stehen und aus Sicht des Vereins der sportliche Erfolg“, schrieb Freund: „Würde der FC Bayern so handeln, müsste er alles für einen starken Jamal Musiala tun.“ Stattdessen werde Musiala aus den eigenen Reihen in Frage gestellt.

„Wenn meine eigene Geschichte etwas zeigt, dann, dass man mit, trotz oder vielleicht sogar wegen einer Epilepsie Weltklasseleistungen erbringen kann“, meinte Freund und ergänzte: „Spitzenleistung ist immer komplex. Dafür braucht es ein Umfeld, das Vertrauen schenkt, schützt und hundertprozentigen Rückhalt gibt. Ich durfte genau das erleben.“

Bei Musiala sei dies aktuell nicht gegeben. Dabei sollte das Ziel laut Freund doch sein: „Ein gesunder, selbstbewusster und leistungsstarker Jamal Musiala, der wieder das zeigen kann, was ihn zu einem der außergewöhnlichsten Fußballer seiner Generation macht.“

DEINE MEINUNG

Nationalspieler Musiala (23) ist aufgrund seiner neurologischen Erkrankung Gegenstand hitziger Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion zuletzt eskaliert, als er Musialas Leistungsfähigkeit öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach.