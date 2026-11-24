Julia Simic kann die öffentlichen Aussagen einiger Bayern-Bosse über Jamal Musiala nicht nachvollziehen. Die ehemalige Nationalspielerin erklärt außerdem, was den Fall für den erkrankten Topstar so schwierig macht.

Die heutige TV-Expertin Julia Simic ist von dem Umgang ihres Ex-Klubs FC Bayern mit Jamal Musiala schwer verwundert. „All das, was jetzt passiert, ist sehr irritierend. Mich persönlich hat es sogar etwas schockiert“, sagte die 37-Jährige dem Bayerischen Rundfunk.

Man fühle „einfach mit diesem jungen Kerl mit“, sagte die einstige deutsche Nationalspielerin, die von 2005 bis 2013 für die Münchner aktiv war – und dabei auch so manche Zwangspause wegstecken musste.

Julia Simic reagiert schockiert auf den Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala Julia Simic reagiert schockiert auf den Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala © IMAGO/Chai v.d. Laage

„Es gibt nichts Schlimmeres, als verletzt zu sein. Wenn dir der Ball einfach weggenommen wird – und das für ungewisse Zeit. Allein mit dieser Situation umgehen zu müssen, ist schwer genug“, meinte sie: „Aber mit dieser Ungewissheit zurechtzukommen, einen Weg zu finden und die Stärke zu haben trotzdem ins Training zu gehen – das ist das Allerschwierigste.“

Simic erklärt Tragik im Fall Musiala beim FC Bayern

Musiala fiel zuletzt verletzt aus, steht aber vor allem wegen einer neurologischen Störung im Fokus. Uli Hoeneß und vor allem Karl-Heinz Rummenigge hatten erhebliche Zweifel an der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Offensivspielers angemeldet.

Musiala leide an einer Krankheit, es sei „kein Berufsunfall, keine Verletzung im klassischen Sinne“, führte Simic aus, was sich durchaus erschwerend auswirke. „Kein Neurologe kann ihm mit Gewissheit sagen: ‚Diese Reha wird dich zu diesem Zeitpunkt wieder auf den Platz bringen und du wirst vollkommen gesund sein.'“

DEINE MEINUNG

Simic – die sowohl bei der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft als auch bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg als Co-Trainerin arbeitet – sieht in der ungewöhnlichen Situation um den Bayern-Star einen Präzedenzfall. Der Herangehensweise müsse sich daher „vom Umgang mit einem Kreuzband- oder Syndesmosebandriss“ unterscheiden.

Ex-Spielerin kritisiert Vorgehensweise des FC Bayern

Dass einige Bayern-Bosse öffentlich Druck auf Musiala machen, missfällt Simic aber. „Die Art und Weise kann man aber besser machen.“ Das Ganze sehe „sehr geplant“ aus: „Es ist wahrscheinlich nicht der Fall, dass die drei Bosse der Bayern völlig zufällig jeweils ein Interview zu diesem Thema gegeben haben.“

Sie plädierte für mehr interne Kommunikation. „Das, was den FC Bayern zuletzt so stark und sympathisch gemacht hat, war der Zusammenhalt. Ganz viele Themen kamen erst gar nicht nach draußen, weil sie intern abgefangen wurden.“

Die Aussagen über Musiala seien allerdings „fragwürdigerweise komplett öffentlich“ gefallen.