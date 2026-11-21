Der SC Freiburg zeigt sich in Elversberg eiskalt. Igor Matanovic macht den Unterschied aus - und sorgt für eine Bestmarke.

Der eiskalte SC Freiburg hält sich durch einen mühevollen Arbeitssieg beim aufmüpfigen Aufsteiger SV Elversberg in der Spitzengruppe der Bundesliga. Das Team von Julian Schuster bezwang die Saarländer glücklich mit 1:0 (0:0) und schloss mit nun 22 Punkten zum FC Bayern auf. Die Breisgauer agierten dabei ungewohnt lethargisch und konnten nicht an ihre starken Auftritte aus der Frühphase der Saison anknüpfen.

Der Siegtreffer von Igor Matanovic (68.) kam aus dem Nichts – und sorgte zugleich für eine Freiburger Bestmarke. Die Breisgauer haben damit bereits 21 Treffer auf dem Konto, so viele wie noch nie nach zehn Spieltagen. Zugleich traf der Sport-Club auch im zehnten Ligaspiel in dieser Saison.

Elversberg mit den besseren Chancen

Die besseren Chancen hatten die Elversberger, die sich aber anders als in den siegreichen Heimspielen gegen Leverkusen, Augsburg oder Mainz nicht belohnten. Mit 13 Zählern bleibt die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner im oberen Tabellenmittelfeld dennoch im Soll. Freiburg wird sich am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in der Conference League gegen Twente Enschede steigern müssen.

Die Breisgauer waren gewarnt von den starken Heimergebnissen der Elversberger. „Viele Mannschaften hatten dort ihre Probleme“, mahnte Schuster: „Elversberg ist zwar Aufsteiger, repräsentiert aber etwas anderes, wenn man sieht, wie sie spielen.“ Fünf Tage nach dem rauschhaften 5:0 gegen die Niederlande waren auch die Nationalspieler Philipp Treu und Derry Scherhant von Beginn an dabei – doch auf der saarländischen Stadionbaustelle gab es zähe Kost.

Freiburg-Torhüter Backhaus reagiert stark

Der Sport-Club war um Spielkontrolle bemüht, schaffte es aber trotz Ballbesitzvorteilen kaum einmal in die Gefahrenzone. Die besseren Chancen hatte vielmehr der erneut frech aufspielende Außenseiter. Francis Onyeka wurde nach einer starken Umschaltaktion erst in höchster Not gestoppt (17.), David Mokwas Schuss nach einer Ecke parierte Mio Backhaus mit einem glänzenden Reflex (23.). Insgesamt spielte sich vor 9307 Zuschauern aber viel zwischen den Strafräumen ab.

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel erstmal wenig. Beide Teams versuchten es auf dem immer schwerer zu bespielenden Rasen zwar mit Kombinationsfußball, doch gegen die gut stehenden Abwehrreihen war kaum einmal ein Durchkommen. Matanovic nutzte für die Freiburger gleich die erste gute Chance und vollendete eine Ablage von Jan-Niklas Beste aus 16 Metern flach ins Eck.

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