Mit einer souveränen Leistung feiert Leverkusen einen deutlichen Sieg gegen Paderborn. Afonso Moreira hat dabei seinen großen Auftritt.

Die Blitzstarter von Bayer Leverkusen um den herausragenden Tor-Debütanten Afonso Moreira haben ihre Pflichtaufgabe im Rennen um die Champions League souverän gelöst.

Durch das 4:0 (1:0) gegen Aufsteiger SC Paderborn hielt das Team von Trainer Carles Martínez den Anschluss an die Spitzenplätze der Fußball-Bundesliga.

Doppel-Torschütze Afonso Moreira feiert seinen Treffer zum 2:0 Doppel-Torschütze Afonso Moreira feiert seinen Treffer zum 2:0 © IMAGO/DeFodi Images

Die Rheinländer legten den Grundstein zu Beginn beider Halbzeiten. Moreira (14.) erlöste die Werkself nach einem gewaltigen Chancenwucher.

Direkt nach der Pause legten der Portugiese (48.), Patrik Schick (51.) sowie Ezequiel Fernández (59.) nach und veredelten den Derbysieg beim 1. FC Köln (2:1). Der harmlose SCP verlor erstmals nach vier Spielen wieder.

Die Personallage bei Bayer hatte sich in der Länderspielpause entspannt. Ibrahim Maza, der zuletzt immer wieder überzeugend aufgetreten, aber angeschlagen von der algerischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war, saß jedoch erst einmal auf der Bank. Das Fehlen seiner Kreativität fiel zunächst aber kaum ins Gewicht.

Leverkusen gab das Tempo vor und erspielte sich beinahe im Minutentakt beste Chancen: Schick (3.), Nathan Tella (5.) und Malik Tillman (7.) scheiterten aber am herausragenden Nahuel Noll. Dazu kratzte der SCP-Torhüter einen abgefälschten Ball nach einer Ecke von der Linie (8.).

DEINE MEINUNG

Doppelpacker Moreira macht seine ersten Pflichtspieltore

Für die verdiente Führung sorgte erst Moreira, der nach vielen glücklosen Auftritten sein erstes Pflichtspieltor für Bayer erzielte. Der 21-Jährige ließ seinen Gegenspieler Jano ter Horst nach einer feinen Vorarbeit von Tillman aussteigen und schob überlegt ein.

Mit dem Treffer verpuffte aber der Schwung der Werkself. Schick (31.) mit einem Kopfball und Moreira (45.+2) per Heber kamen zwar zu weiteren Abschlüssen, den Großteil ihrer zwölf Torschüsse vor der Pause hatten die Leverkusener allerdings in den ersten 15 Minuten abgegeben.

Leverkusen eiskalt

Zu Beginn der zweiten Hälfte schaltete Bayer wieder einen Gang hoch – und schlug umgehend zu. Erst vollendete Moreira einen Konter über Tella. Dann traf Schick aus kurzer Distanz, nachdem der eingewechselte Felix Götze den Ball gegen Tella leichtfertig vertändelt hatte.

Während die Rheinländer im ersten Durchgang noch fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umgegangen waren, zeigten sie sich in der zweiten Halbzeit eiskalt. Eine sehenswerte Kombination über Moreira veredelte Fernández. Die Schlussphase entwickelte sich zu einem Schaulaufen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach