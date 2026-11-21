RB Leipzig feiert seinen vierten Sieg in Folge, bei welchem DFB-Entdeckung Brajan Gruda erneut glänzt. Union Berlin steckt derweil tief im Abstiegskampf fest.

RB Leipzig hat seinen Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll fortgesetzt und Union Berlin tiefer in die sportliche Krise gestürzt. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis setzte sich am Samstag bei den Köpenickern mit 5:1 (1:1) durch. Während die Sachsen mit 21 Punkten weiter auf Champions-League-Kurs sind, verschärft sich die Situation der Eisernen im Tabellenkeller immer mehr – der Druck auf Coach Mauro Lustrinelli wächst.

Antonio Nusa (18./Foulelfmeter), Romulo (50.), Brajan Gruda (72.), der während der Länderspielpause im DFB-Trikot geglänzt hatte und gegen Union ein Tor sowie einen Assist auflegte, Rocco Reitz (76.) und Ridle Baku (89.) trafen für die Leipziger. Die Sachsen, die einen holprigen Saisonstart hingelegt hatten, können nach ihrem vierten Ligasieg in Folge nun mit Selbstvertrauen in das Champions-League-Spiel am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen RC Lens gehen.

Brajan Gruda erzielte sein erstes Bundesliga-Saisontor für Leipzig Brajan Gruda erzielte sein erstes Bundesliga-Saisontor für Leipzig © IMAGO/Jan Huebner

Aebischer gleicht für Union aus

Union steckt derweil tief im Abstiegskampf, das Tor von Michel Aebischer (41.) war zu wenig. Lediglich einen Sieg aus nun zehn Partien konnten die Köpenicker bislang unter Lustrinelli verbuchen, mit nur sieben Punkten auf dem Konto stehen die Eisernen weiter mit dem Rücken zur Wand.

Lustrinelli setzte in der zuletzt lahmenden Offensive dieses Mal auf Andrej Ilic und Oliver Burke in der Startelf. Auch RB-Coach Demichelis wechselte auf zwei Positionen und brachte im Vergleich zum 5:2 gegen den FC Augsburg Christoph Baumgartner und Antonio Nusa.

Leipzig-Elfmeter nach VAR-Eingriff

Wie bei den vergangenen Duellen mit Leipzig schwiegen die Union-Fans die ersten 15 Minuten aus Protest gegen das RB-Konstrukt. Auf dem Platz zeigte sich Union in den ersten Minuten bemüht. Burke tauchte nach einem Steckpass frei vor Maarten Vandevoordt auf, der RB-Keeper verhinderte im Verbund mit Castello Lukeba aus Sicht der Gäste jedoch Schlimmeres (10.).

Leipzig erhöhte zunehmend den Druck. Bei einem Vorstoß von RB stieg Union-Verteidiger Zeno van den Bosch Baumgartner auf den Fuß – Schiedsrichter Christian Dingert ließ zunächst weiterspielen, doch der VAR meldete sich. Nach Ansicht der Bilder entschied der Unparteiische auf Elfmeter, Nusa verwandelte eiskalt.

DEINE MEINUNG

Gruda mit erstem Saisontor

RB hatte das Geschehen im Anschluss im Griff und hätte durchaus höher führen können. Doch wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich: Leipzig klärte einen Ball unzureichend im eigenen Strafraum direkt vor die Füße von Aebischer, der aus knapp 15 Metern abzog.

Nach der Pause drängte Leipzig erneut auf die Führung, den Schuss von Romulo fälschte Aebischer ab und ließ Union-Keeper Frederik Rönnow keine Chance. Die Partie blieb zunächst umkämpft, auch Vandevoordt war im Leipziger Tor noch mehrmals gefordert. Gruda erhöhte inmitten einer Berliner Druckphase, Reitz und Baku legten nach.