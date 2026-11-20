Alphonso Davies verletzt sich in der Länderspielpause im Rahmen der kanadischen Nationalmannschaft. Trainer Jesse Marsch sendet nun überaus deutliche Worte an den FC Bayern.

Jesse Marsch, Trainer der kanadischen Nationalmannschaft, hat mit Blick auf den neuerlichen verletzungsbedingten Rückschlag von Alphonso Davies (Muskelfaserriss) gegen den FC Bayern ausgeteilt.

„Ich habe nicht den Eindruck, dass der FC Bayern sich auch nur einen Dreck um die kanadische Nationalmannschaft schert – und das, obwohl ich einige Leute dort kenne und weiß, wie die Deutschen mit der Nationalmannschaft umgehen, vor allem, wenn es nicht die deutsche Nationalmannschaft ist“, wird Marsch vom kanadischen Medium onesoccer zitiert.

Jesse Marsch trainiert die kanadische Nationalmannschaft Jesse Marsch trainiert die kanadische Nationalmannschaft © IMAGO/ZUMA Press

Marsch: „Ich mag den FC Bayern, aber …“

Der ehemalige Trainer von RB Leipzig stellte klar: „Ich mag den FC Bayern, aber ich möchte, dass sie wissen: Nur weil wir aus Kanada kommen, heißt das nicht, dass wir keine Ahnung haben, was wir tun, und dass wir ein Haufen Idioten sind.“

Das Fazit des 53-Jährigen: „Wir wollen das Beste für Alphonso, für den FC Bayern München – und für die Beziehungen.“

Alphonso Davies fällt mehrere Wochen aus

Davies war im Rahmen der Länderspielpause bei seinem Startelf-Comeback (für die Nationalmannschaft) nach über 600 Tagen beim Länderspiel in Guatemala (3:2) bereits nach fünf Minuten ausgewechselt worden. Wie der Rekordmeister am Montag mitteilte, erlitt der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel.

In ersten Meldungen in Kanada war noch von einer „leichten Muskelzerrung“ die Rede. Zur weiteren Untersuchung kehrte Davies vorzeitig nach München zurück. Der Linksverteidiger wird den Münchnern aufgrund der diagnostizierten Verletzung voraussichtlich in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.

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Heftiger Disput zwischen Bayern und Kanadas Verband

Zwischen den Münchnern und dem kanadischen Verband war es wegen Davies bereits im vergangenen Jahr zu einem heftigen Disput gekommen. Wegen der Kreuzbandverletzung, die sich Davies im März 2025 zugezogen hatte, hatte es zwischen den Münchnern und der Canadian Soccer Association bereits ordentlich gekriselt.

Die Bayern warfen dem Verband vor, den angeschlagenen Davies im unbedeutenden Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA eingesetzt zu haben.

Zudem hatten die Kanadier zunächst Entwarnung gegeben. Die Schwere der Verletzung war erst in München diagnostiziert worden. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen hatte deshalb sogar mit juristischen Schritten gedroht.

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