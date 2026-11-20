Als Eberl über Musiala spricht, mischt sich Kompany ein

Beim FC Bayern nimmt überraschend Noah Codjo-Evora auf der Bank Platz. Für den 19 Jahre alten Angreifer ist es die erste Berufung in den Profikader.

Überraschung im Kader des FC Bayern: Noah Codjo-Evora nimmt im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) erstmals auf der Bank der Münchner Profis Platz.

Der 19-jährige Franzose, der Stammspieler bei den FCB-Amateuren in der Regionalliga Bayern ist, hatte Anfang November einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030 unterschrieben.

Noah Codjo-Evora steht erstmals im Profi-Kader des FC Bayern Noah Codjo-Evora steht erstmals im Profi-Kader des FC Bayern © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Im Sommer 2024 war Codjo-Evora vom französischen FC Annecy an den Bayern-Campus gewechselt, wurde anschließend aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In seinen beiden U19-Jahren absolvierte der Mittelstürmer lediglich 26 Einsätze (acht Tore, zwei Vorlagen).

In der aktuellen Saison läuft es für Codjo-Evora besser. Der 1,94 Meter große Angreifer erzielte in 14 Saison-Einsätzen für die FCB-Amateure bislang vier Tore. Dazu kommen vier Spiele in der Youth League, in denen ihm ein weiterer Treffer gelang.

FC Bayern verlängerte zuletzt mit Codjo-Evora

„Noah hat in den ersten beiden Jahren bei uns mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt, ist aber aktuell mit stabilen Leistungen eine feste Größe bei unseren Amateuren und in unserer Youth-League-Mannschaft“, hatte Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, zuletzt im Zuge der Vertragsverlängerung erklärt.

„Wir sind überzeugt, dass sein Entwicklungspotential noch lange nicht ausgereizt ist, und freuen uns deshalb sehr, dass er seine nächsten Schritte im Männerfußball gemeinsam mit uns gehen wird.“

DEINE MEINUNG

Derweil steht Jamal Musiala nach zweimonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback. Der 23-Jährige sitzt gegen Köln neben Codjo-Evora zunächst auf der Bank. Auch Trainer Vincent Kompany kehrt knapp vier Wochen nach seinem Zusammenbruch in Folge einer Hirnhautreizung an die Seitenlinie zurück.