Gegen den 1. FC Köln müht sich der FC Bayern bei der Rückkehr von Vincent Kompany zu einem Zähler. Große Sorgen bereiten dabei die Auswechslungen von Harry Kane und Michael Olise. Der Engländer verletzt sich schwer.

Punktverlust und Verletzungssorgen! Der FC Bayern München hat gegen den 1. FC Köln einen extrem bitteren Bundesliga-Abend erlebt und ist nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) hinausgekommen.

Schon früh im Spiel war der Effzeh nach schönem Konter durch Mikey Moore in Führung gegangen (12.), Nathaniel Brown glich immerhin per Distanzschuss aus (37.). „Ich glaube, dass dieses Ergebnis auch fair war. Ich glaube, dass Köln das verdient hat. Wir haben jetzt aber ein bisschen andere Sorgen, muss ich ehrlicherweise sagen“, gestand Bayern-Coach Vincent Kompany nach Abpfiff bei Sky.

Vincent Kompany an der Seitenlinie Vincent Kompany an der Seitenlinie © IMAGO/Jan Huebner

Kane verletzt sich und fehlt monatelang

Denn die Partie wurde durch zwei verletzungsbedingte Auswechslungen beim Rekordmeister zusätzlich getrübt: Bereits nach 20 Minuten hatte Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane das Feld verlassen müssen. Kurz vor der Pause verletzte sich dann auch noch Michael Olise. Nach dem Spiel bestätigten sowohl Sportvorstand Max Eberl als auch Kompany, dass Kane sich einen Syndesmosebandriss zugezogen habe – damit dürfte er für mehrere Monate ausfallen.

Olise spielte zwar noch bis zum Pausenpfiff weiter, blieb dann jedoch in der Kabine. In der zweiten Halbzeit verließ er dann das Stadion auf Krücken, was Kompany jedoch als „Vorsorgemaßnahme“ abtat. Damit wird die Verletztenliste beim FC Bayern vermutlich immer länger: Zuletzt hatte sich Alphonso Davies bei der kanadischen Nationalmannschaft verletzt, auch Ismail Saibari, Manuel Neuer und Serge Gnabry fallen aktuell aus.

Kompany: „Extrem besonders im Moment“

„Ohne, dass wir zu viel meckern, müssen jetzt einfach wissen, was auf uns zukommt und diese Stärke wiederfinden, um einfach was zu holen aus den nächsten Spielen. Es ist schon extrem besonders im Moment“, erklärte Kompany.

Entsprechend dünn war am Freitagabend auch Bayerns Ersatzbank besetzt: Für Olise kam Youngster Tim Binder in die Partie, der damit zu seinem ersten Bundesligaeinsatz für die Profis kam. Ohne Kane und Olise versuchten die Münchner in der zweiten Halbzeit einiges, kamen jedoch nicht zum Siegtreffer.

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„Am Ende müssen wir es schaffen, unsere Momente zu kriegen. Das haben wir auch in manchen Phasen ganz gut hinbekommen, haben aber unsere Chancen nicht genutzt“, befand Bayern-Verteidiger Jonathan Tah.

Bayern patzt bei Musiala-Comeback

Sowohl Lennart Karl als auch Konrad Laimer vergaben gute Gelegenheiten. Jamal Musiala, der nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte, schob einen Ball denkbar knapp am Pfosten vorbei (80.). Nach Abpfiff überraschte Klublegende Karl-Heinz Rummenigge mit einem knallharten Urteil über den Offensivstar.

Auf der Gegenseite rettete Jonas Urbig den Hausherren mehrfach das Remis: Besonders seine starke Doppelparade gegen Said El Mala und Linton Maina war herausragend (58.). El Mala seinerseits vergab noch eine große Konterchance auf den Kölner Siegtreffer (83.). „Ich muss ehrlich sagen: Ich bin froh, dass wir heute nicht verloren haben, weil in der zweiten Halbzeit hatte Köln verdammt gute Chancen“, sagte Karl-Heinz Rummenigge nach Abpfiff.

Durch das Unentschieden ließen die Münchner nun somit bereits zum vierten Mal in dieser Bundesligasaison Punkte liegen und stehen bei 22 Punkten nach zehn Partien. Somit kann Borussia Dortmund mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag die Tabellenführung zurückerobern.

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