Eberl verrät, wie es um Neuer steht

Eberl verrät, wie es um Neuer steht

1:12 Eberl verrät, wie es um Neuer steht

Manuel Neuer ist zurück beim FC Bayern - zuletzt bekam er Erlaubnis für eine Reise nach Brasilien.

Manuel Neuer ist nach seiner Reise nach Brasilien wieder zurück an der Säbener Straße. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der Torhüter des FC Bayern die Reha in München wieder aufgenommen.

Neuer hatte sich Anfang November einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen, er wird frühestens im Januar auf dem Platz zurückerwartet.

Manuel Neuer ist zurück in München Manuel Neuer ist zurück in München © IMAGO/Sven Simon

Zuletzt war er in Brasilien gesichtet worden – wie Bayerns Sportvorstand Max Eberl erklärte, handelte es sich um einen mit dem Verein abgestimmten Trip.

Deshalb durfte Neuer den FC Bayern verlassen

„Er macht die Reha nicht extern, er darf eine Woche jetzt ein bisschen entspannen“, hatte Eberl verraten. Die Verletzung habe zunächst ohnehin nur eingeschränkte Übungen zugelassen.

„Er kann eh nicht viel machen. Es kann ein bisschen der Fuß mobilisiert werden, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehe. Deswegen haben wir gesagt, er kann eine Woche raus“, meinte der Bayern-Boss noch.

In der Winterpause solle der 40-Jährige seine Comeback-Bemühungen dann intensivieren: „Wenn wir zwischen Weihnachten und Neujahr dann Urlaub haben, dann wird er voll arbeiten müssen, weil im Grunde ja dann sein Comeback ansteht.“