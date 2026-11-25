Die Bayern-Bosse positionieren sich im Fall Musiala – Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich am deutlichsten. Dahinter steckt auch ein grundsätzlicher Streit über den Umgang mit Spielerberatern. Und der bringt Max Eberl zunehmend in Bedrängnis.

Im Fall Jamal Musiala rückt jetzt auch die Arbeit von Max Eberl in den Fokus. Der Sportvorstand muss sich nicht nur mit den Sorgen um einen seiner wichtigsten Spieler beschäftigen. Er steht auch zwischen zwei unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie der FC Bayern seine wirtschaftlichen Interessen gegenüber Spielerberatern durchsetzen sollte.

Dass Eberl seit seinem Amtsantritt genauestens beobachtet wird, ist offenkundig. Dass Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zu seinen härtesten Kritikern zählt, ist spätestens nach der SPORT1-Enthüllung vom vergangenen September klar. Der 71-Jährige enthielt sich seiner Stimme, als über Eberls Vertragsverlängerung entschieden wurde. Rummenigge bestätigte dies später in einem Interview mit der AZ.

Max Eberl in der Allianz Arena Max Eberl in der Allianz Arena © IMAGO/Sven Simon

Ein Vorwurf gegen den Sportvorstand: Eberl sei in finanziellen Fragen zu freigiebig mit dem Geld der Bayern umgegangen. Die Vertragsverlängerungen mit Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Jamal Musiala gerieten aus Sicht seiner Kritiker zu teuer. Einzig im Fall von Joshua Kimmich gab es auf Druck der Führungsriege hin keine Gehaltserhöhung.

Eberl gerät zwischen die Fronten

Indes machte sich Eberl mit Blick auf Rummenigge und Klub-Patron Uli Hoeneß das Leben auch selbst schwer. Als die beiden Altmeister im Februar dieses Jahres einzelne aus ihrer Sicht gierige Berater attackierten und quasi eine schwarze Liste für solche Agenten ankündigten, äußerte sich Eberl im Exklusiv-Interview mit SPORT1 deutlich versöhnlicher.

„Berater sind keine neue Erscheinung und vielleicht haben Spieler vermehrt das Gefühl vermittelt bekommen, sie müssten sich schützen. Verträge haben mittlerweile 30 und noch mehr Seiten. Es geht um Vermarktung, Rechte und mehr. Das Beratergeschäft hat sich also entwickelt, weil neben der Leistung auf dem Platz noch ganz viele Themen außen herum dazugekommen sind“, erklärte der Sportvorstand damals.

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Das klang beinahe so, als seien die Vereine durch die zunehmende Komplexität des Geschäfts selbst mitverantwortlich dafür, dass Spielerberater immer mächtiger geworden sind. Während Hoeneß und Rummenigge gegen die Auswüchse der Branche wetterten, lieferte Eberl also gewissermaßen eine Erklärung für deren Entstehung.

Geben immer noch die Richtung vor: Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß auf der Tribüne Geben immer noch die Richtung vor: Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß auf der Tribüne © IMAGO/Philippe Ruiz

Schon damals wirkte es so, als habe der Sportvorstand die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Dass er gegenüber Beratern nicht ebenfalls den harten Kurs von Hoeneß und Rummenigge einschlug, sorgte SPORT1-Informationen zufolge an der Säbener Straße für Irritationen. Der Vorgang hallte lange nach.

Auch dass Eberl am Freitag direkt nach Rummenigges Knallhart-Interview Partei für Musiala ergriff, dürfte seine Beliebtheitswerte bei den mächtigen Bayern-Bossen kaum gesteigert haben. Er räumte sogar ein, dass man in der sportlichen Leitung „eine andere Überzeugung“ habe als das Trio aus Hoeneß, Rummenigge und CEO Jan-Christian Dreesen. „Das kann ich jetzt noch dreimal sagen“, erklärte der Sportvorstand sichtlich angefasst.

Bayern-Bosse skeptisch gegenüber Musiala Beratern

Der Fall Musiala ist auch deswegen so brisant, weil der 23-Jährige von der Agentur „11WINS“ vertreten wird. Deren Boss Christian Schmid gilt in der Branche als ausgezeichneter Kämpfer für die Interessen seiner Klienten. Das macht ihn bei den Klubs nicht unbedingt beliebt, gehört aber zu seinem Job und zum großen Spiel um die Millionen.

Fakt ist: Der Berater, der ungern in der Öffentlichkeit auftritt, wird gerade von Rummenigge kritisch gesehen. Vereinsintern gibt es durchaus Stimmen, die davon ausgehen, dass der frühere Vorstandschef die Verhandlungen mit dem Musiala-Lager deutlich kompromissloser geführt hätte. Manche glauben sogar, er hätte eine Einigung notfalls platzen lassen – im Gegensatz zu Eberl.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Musiala im Winter 2024/25 als der ganz große Hoffnungsträger galt. Hätte Eberl eine Vertragsverlängerung nicht hinbekommen, wäre er genauso in die Schusslinie geraten. Für den Sportvorstand eine von vielen Zwickmühlen.

Die Skepsis der Bayern gegenüber Musialas Berater hat zudem eine Vorgeschichte mit mehreren Episoden. Die Wege beider Parteien kreuzten sich nämlich nicht nur im aktuellen Fall, sondern auch, als es im Sommer um eine mögliche Verpflichtung von Kenneth Eichhorn ging. Und: Während des Verhandlungsmarathons zwischen Leroy Sané und den Bayern war es ebenfalls die Agentur 11WINS, die den Spieler vertrat.

Dass der heutige Galatasaray-Profi kurz vor einem möglichen Vertragsabschluss mit den Bayern ausgerechnet zu Pini „Piranha“ Zahavi wechselte, sorgte in der Branche und auch an der Säbener Straße für Schadenfreude. Ein bemerkenswerter Vorgang, der einiges über das angespannte Verhältnis zwischen Klubs und Spieleragenturen erzählt.

Musiala-Berater treffen Verantwortliche des FC Bayern

Immerhin herrscht zwischen dem Musiala-Lager und den Bayern keine Funkstille.

Am Dienstag trafen sich die Berater von Musiala mit den Verantwortlichen des FC Bayern an der Säbener Straße. Vonseiten des FC Bayern nahmen Aufsichtsratschef Herbert Hainer und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen an dem Treffen teil. Am Mittwochmorgen folgte eine gemeinsame Erklärung, die einige offene Fragen zum Verlauf von Musialas Diagnose beantwortete und wer wann über was im Bilde war.

Bayern sprach in einem Statement von einem „konstruktiven Gespräch“ – womit der Klub die SPORT1-Informationen bestätigte, dass der Austausch gut lief. Beide Seiten waren sich einig, dass Musiala weiterhin Zeit bekommen soll. Der Kontakt soll aufrechterhalten werden.

Für Eberl dürfte das allerdings nur ein schwacher Trost sein. Denn unabhängig davon, wie sich der Fall Musiala weiterentwickelt, wird seine Arbeit von Rummenigge und Co. weiterhin kritisch beäugt. Und der Streit über den richtigen Umgang mit Spielerberatern ist längst nicht ausgestanden.

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