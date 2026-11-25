Kathleen Krüger spricht über ihre besondere Beziehung zu Uli Hoeneß - vor ihrem ersten Duell mit dem FC Bayern als HSV-Chefin wählt sie große Worte.

Für Kathleen Krüger wird das Bundesliga-Duell zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München am Samstag zu einer ganz besonderen Rückkehr. Vor dem Wiedersehen mit ihrem langjährigen Arbeitgeber hat die HSV-Sportvorständin vor allem für Uli Hoeneß große Worte gefunden und dessen Bedeutung für die Entwicklung des Rekordmeisters hervorgehoben.

In einem Interview mit der Sport Bild erklärte Krüger den Ehrenpräsidenten des FC Bayern zum wichtigsten Faktor des Münchner Erfolgs. „Uli Hoeneß ist für mich ein Visionär, der immer strategisch gedacht und agiert hat“, sagte die 41-Jährige.

Kathleen Krüger arbeitete vor ihrer Zeit beim HSV lange für den FC Bayern Kathleen Krüger arbeitete vor ihrer Zeit beim HSV lange für den FC Bayern © IMAGO / Beautiful Sports

Krüger weiter: „Wenn man auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickt, wie der FC Bayern im Hier und Jetzt wettbewerbsfähig aufgestellt ist, dann ist Uli Hoeneß der alles entscheidende Mann dafür gewesen.“

Das lernte Krüger von Uli Hoeneß

Hoeneß sei als „mutiger Entscheidungsträger mit Rückgrat“ auch für sie eine Inspiration: „Ich denke dabei etwa an den Bau der Allianz Arena und des Bayern-Campus, der 2017 eröffnet wurde. Das waren alles Investitionen, die nicht im unteren Preisregal liegen. Das gibt mir eine Orientierung in meiner jetzigen Rolle beim HSV. Denn für mittel- und langfristige Entscheidungen wird auch ein bisschen Mut benötigt.“

Die Verbindung reicht viele Jahre zurück. Hoeneß hatte Krüger einst beim FC Bayern eingestellt und sie auf ihrem Weg zur Funktionärin gefördert. Entsprechend wichtig war es der heutigen HSV-Sportvorständin, ihren langjährigen Mentor vor dem Wechsel nach Hamburg persönlich zu informieren. „Für mich war es das A und O, mit ihm persönlich darüber zu sprechen. Ich wollte nicht, dass er es aus der Presse erfährt“, erklärte sie.

DEINE MEINUNG

Tatsächlich spielte Hoeneß beim Wechsel an die Elbe sogar eine aktive Rolle. Nach Angaben von Krüger sprach sich der langjährige Bayern-Macher ausdrücklich für den Karriereschritt aus. „Er hat gesagt, wenn ich die Chance erhalte, dann soll ich sie ergreifen“, berichtete die HSV-Verantwortliche.

Seit dem Sommer 2026 lenkt Kathleen Krüger die sportlichen Geschicke des Hamburger SV. Das Spiel gegen Bayern sei zwar „nichts Normales“ für sie, aber sie betrachte das Duell sehr sachlich. Schließlich sei es kein persönliches Spiel für mich ist – sondern ein wichtiges für den HSV in der Bundesliga.“

Der HSV belegt in der Bundesligatabelle vor dem Duell den zwölften Rang, die Bayern sind Zweiter.

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