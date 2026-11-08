Leipzigs Boss gerät bei BVB-Star ins Schwärmen

Borussia Dortmund bleibt dem FC Bayern dicht auf den Fersen. Einen großen Anteil daran hat auch Felix Nmecha, der im SPORT1 Doppelpass mit viel Lob bedacht wird.

Felix Nmecha stellte beim Heimsieg des BVB gegen die SV Elversberg (2:1) mal wieder seine ganze Klasse unter Beweis. Mit seinem Doppelpack avancierte der deutsche Nationalspieler am Samstag zum Matchwinner. Im Doppelpass auf SPORT1 gab es für diese Leistung viel Lob – sogar von der Konkurrenz.

„Er ist wirklich ein unglaublicher Fußballer mit einer enormen Physis. Aus meiner Sicht ist er ein Box-to-Box-Spieler, so der etwas offensive Sechser beziehungsweise auf der Achterposition zu Hause. Für mich ist er auf seiner Position der Beste, den wir in Deutschland haben“ betonte Marcel Schäfer, Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig, im Doppelpass.

Ein glücklicher Felix Nmecha nach seinem Doppelpack Ein glücklicher Felix Nmecha nach seinem Doppelpack © IMAGO/RHR-Foto

Nmecha hatte zu Beginn der Saison mit Fitnessproblemen zu kämpfen – wohl auch deshalb schwankten seine Leistungen in der bisherigen Spielzeit. Am dritten Spieltag gelang dem 26-Jährigen gegen den SC Paderborn sein erster Doppelpack der Saison.

Nmecha? „Er ist noch nicht am Ende“

„Grundsätzlich ist es für die Borussia wichtig, dass er wieder topfit ist. Was mich total beeindruckt bei ihm, ist, wenn im zentralen Mittelfeld jeder kompakt steht und seinen Gegenspieler hat und er in der Lage ist, im Eins gegen Eins unter höchstem Druck die Situation aufzulösen. Vor allem durch seine Technik und seine körperliche Präsenz“, erklärte Steffen Freund.

Auch Stefan Effenberg traut dem 26-Jährigen noch deutlich mehr zu: „Er ist noch nicht am Ende, da ist auch noch Luft nach oben. So wie es Niko Kovac auch gesagt hat, er wird auf jeden Fall noch einen sehr sehr weiten und interessanten Weg gehen“, sagte der SPORT1-Experte.

DEINE MEINUNG

Nmecha reist nun mit dem DFB-Team zu den Nations-League-Spielen in Belgrad gegen Serbien (13. November) und in Berlin gegen die Niederlande (16. November).

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