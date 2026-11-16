Thomas Helmer spricht bei SPORT1 über seinen Ex-Klub, den FC Bayern. Dabei geht es auch um Jamal Musiala - dessen Rückkehr mit großer Vorfreude erwartet wird.

Es ist so weit: Jamal Musiala wird nach SPORT1-Informationen am kommenden Freitag beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln in den Kader zurückkehren – vorausgesetzt, im Laufe der Trainingswoche tritt kein Rückschlag auf.

Der ehemalige Bayern-Profi Thomas Helmer kann es kaum erwarten. „Das Herbeisehen, das kann man nicht beschreiben. Das ist riesengroß, logischerweise“, sagte Helmer im exklusiven Interview mit SPORT1.

Jamal Musiala steht vor seinem Comeback Jamal Musiala steht vor seinem Comeback © IMAGO/Ulrich Wagner

Helmer, der mit den Münchnern dreimal deutscher Meister wurde, hält Musiala für einen „lieben Kerl“ und einen „super Spieler“ – meldete aber auch leise Bedenken an.

Denn zuletzt wurde Musiala immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. So zog er sich im September einen Muskelfaserriss zu. Zum anderen steht er wegen der öffentlichen Kritik von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezüglich seiner Abscencen im Fokus der medialen Berichterstattung.

Helmer wünscht Musiala „wichtige Leute an seiner Seite“

Die größte Herausforderung für Musiala sieht Helmer darin, „wie er das mental verkraftet“. Er werde noch mehr unter Beobachtung stehen, als es vor seiner muskulären Verletzung ohnehin schon der Fall war.

Für den Umgang mit dieser Situation wünscht Helmer dem 23-Jährigen die bestmögliche Unterstützung. „Da müssen ihm alle helfen“, erklärte er.

Zudem hofft der Ex-Nationalspieler, dass Musiala „wichtige Leute an seiner Seite hat, die ihm da wirklich helfen können“.

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