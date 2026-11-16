Albert Sambi Lokonga vergrößert das Lazarett des HSV vor dem Nordderby.

Das Verletzungspech beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hält an: Wie der Klub am Montag mitteilte, hat sich Mittelfeldspieler und Vizekapitän Albert Sambi Lokonga verletzt. Der Belgier zog sich eine Faszienverletzung an der rechten Wade zu und wird dem HSV damit „vorerst nicht zur Verfügung stehen“, hieß es.

Der 27-Jährige verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Hajduk Split (1:1) und wird somit wohl mindestens für das Nordderby bei Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fehlen. Lokonga ist nach Bilal Nadir (Oberschenkelverletzung) und Nicolai Remberg (Kreuzbandriss) der dritte Ausfall im zentralen Mittelfeld. Außerdem fehlt Stürmer Yussuf Poulsen (Faszienverletzung Wade).

Hinter Miro Muheim, Fabio Vieira und Patson Daka stehen derweil noch Fragezeichen.