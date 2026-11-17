Eigentlich sollte Joti Chatzialexiou erst Anfang Februar 2027 seine Arbeit bei Eintracht Frankfurt aufnehmen. Doch sein Engagement bei seinem bisherigen Klub endet nun früher.

Joti Chatzialexiou legt früher als ursprünglich geplant bei Eintracht Frankfurt los. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilte, haben sich alle Beteiligten auf einen vorzeitigen Wechsel geeinigt. Demnach endet Chatzialexious Tätigkeit als Vorstand Sport beim Club offiziell zum 30. November.

Ursprünglich war für eine geregelte Übergabe an seinen Nachfolger noch ein Zeitrahmen bis Ende Januar 2027 vorgesehen. Sein Start als Nachfolger von Sportvorstand Markus Krösche bei der SGE war für Anfang Februar 2027 geplant, doch nun ist der Weg frei für einen früheren Beginn in Frankfurt. Dort kann der 50-Jährige nun schon Einfluss auf das Wintertransferfenster nehmen.

Joti Chatzialexiou beerbt Markus Krösche als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt Joti Chatzialexiou beerbt Markus Krösche als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt © IMAGO/Eibner

Chatzialexiou beerbt Krösche bei Eintracht Frankfurt

„Wir sind froh, dass der Übergang nun geregelt und alle Modalitäten geklärt sind“, sagte Nürnbergs Aufsichtsratsvorsitzender Peter Meier. Chatzialexiou wird auch nicht mehr an der Mitgliederversammlung der Franken am Dienstag teilnehmen. Dort wird sein Nachfolger Dieter Frey berichten, der seit zwei Wochen im Amt ist.

Ende Oktober hatten die Vereine den Wechsel von Chatzialexiou zu seinem Heimatverein Eintracht Frankfurt offiziell bekannt gegeben. Chatzialexiou erhielt bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der 50-Jährige war einst in diversen Positionen bei der Eintracht und dem Deutschen Fußball-Bund aktiv.

Chatzialexious Vorgänger Krösche war Mitte Oktober auf eigenen Wunsch nach über fünf Jahren bei der SGE freigestellt worden.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach