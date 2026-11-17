Bayern-Legende Daniel Van Buyten sagt in aller Deutlichkeit, dass Bayern-Trainer Vincent Kompany auf seine Gesundheit achten muss.

Daniel Van Buyten kennt sowohl den FC Bayern als auch seinen Landsmann Vincent Kompany gut. Nach dessen gesundheitlichen Problemen und einem Krankenhausaufenthalt hat er dem Cheftrainer der Münchner zu mehr Achtsamkeit geraten. Seinem Ex-Klub traue er international derweilen den nächsten Titel zu.

„Die Chance, auch als junger Trainer zu Bayern kommen zu können, ist sehr wichtig“, sagte Van Buyten über die Karriere seines Landmannes. Zugleich richtete er am SPORT1-Mikrofon auch eine deutliche Botschaft an Kompany: „Nachdem sowas passiert ist, muss er wissen, ab und zu ein bisschen langsamer zu machen“. In seinen Augen dürfte sein Landsmann „nicht vergessen, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist“.

Bayern-Trainer Vincent Kompany Bayern-Trainer Vincent Kompany © IMAGO/Ulrich Hufnagel

„Das gehört zu unserem Temperament“

Im Oktober dieses Jahres war Bayerns Cheftrainer beim Training der Bayern-Amateure zusammengebrochen. Im Krankenhaus war beim 40-Jährigen eine Hirnhautreizung diagnostiziert worden.

Nachdem sein Gesundheitszustand den Belgier zu einer mehrwöchigen Pause gezwungen hatte, war der 40-Jährige am Montag für eine Trainingseinheit an die Säbener Straße zurückgekehrt. „Das nimmt er jetzt als Erfahrung mit“, ergänzte Van Buyten. Größere Sorgen mache sich der ehemalige Bayern-Spieler dennoch nicht. „Wenn man Führungsspieler ist oder immer gewinnt, ist es schwierig. Man gibt immer 100 Prozent. Das gehört zu unserem Temperament.“

Bayern? „Jeder Titel kann machbar sein“

Van Buyten traut Kompany und den Münchnern derweil auch sportlich weiterhin viel zu. Für ihn gehöre Bayern mittlerweile längst zur absoluten Weltspitze.

„Heute hat sich Bayern weltweit so etwas Gutes aufgebaut, dass sie solchen Respekt wie Real Madrid bekommen“, erklärte der frühere Innenverteidiger. Wenn heutzutage die Rede von den größten Vereinen der Welt sei, werde seiner Aussage nach neben den Königlichen inzwischen auch der deutsche Rekordmeister genannt.

DEINE MEINUNG

Entsprechend hoch schätzte Van Buyten auch die Chancen seines Ex-Klubs auf weitere Titel ein. „Der Kader ist da. Sie haben einen guten Trainer. Es ist ein hervorragender Verein. Jeder Titel kann machbar sein“, sagte der 48-Jährige.

Auch einen Triumph in der Königsklasse schließe der Belgier nicht aus: „Wenn du unter die vier Letzten kommst, hast du immer die Chance, die Champions League zu gewinnen.“ Van Buyten selbst hatte die Königsklasse mit den Münchnern in der Triple-Saison 2012/13 unter Trainer Jupp Heynckes gewonnen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.