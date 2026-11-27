Oliver Kahn ordnet den Fall Jamal Musiala erneut ein. Der frühere Vorstandschef der Münchner lässt kein gutes Haar an Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Im Fall Jamal Musiala hat der frühere Vorstandsboss Oliver Kahn erneut scharfe Kritik an seinen ehemaligen Kollegen beim FC Bayern geübt.

Ihm erschließe sich „bis heute immer noch nicht, warum diese Aussagen gemacht worden sind, denn was ist denn jetzt erreicht worden? Man hat Jamal geschwächt, man hat ihn irgendwo beschädigt“, sagte Kahn bei „Triple – der Hagedorn-Fußballtalk“ von RTL/Sky Sport.

Oliver Kahn bezieht Stellung in der Musiala-Debatte Oliver Kahn bezieht Stellung in der Musiala-Debatte © AFP/NurPhoto/SID/YING TANG

Die Verteidigung von Joshua Kimmich („No-Go“) wertete Kahn dagegen als „wichtiges Zeichen“. Es sei nicht überraschend gewesen, dass der Vizekapitän sich vor Musiala gestellt habe, um zu zeigen: „Hey Leute, wir wollen ein Bollwerk sein. Wir haben gerade viele Schwierigkeiten. Wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderbringen lassen.“

Kahn: Hoeneß und Rummenigge sorgen für Verunsicherung

Patron Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hätten die Mannschaft mit ihren Aussagen „ein Stück weit verunsichert“. Sie hatten unter anderem Musialas sportliche Perspektive und die Angemessenheit seines Gehalts aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme infrage gestellt.

„Der Spieler soll jetzt seiner eigenen Erkrankung einen Preis geben und soll dann aus Anstandsgründen diesen Preis am besten noch selber bezahlen, oder wie?“, fragte Kahn, der den Klub bis 2023 geführt hatte.

Man könne „nicht darüber nachdenken oder womöglich noch vom Spieler verlangen, aus Anstandsgründen irgendetwas in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das halte ich für schwierig. Der Verein weiß, wenn er einen Vertrag verlängert, welches Risiko er eingeht.“

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