Die Causa Jamal Musiala wird nach wie vor viel diskutiert. Nach dem aufsehenerregenden Statement von Joshua Kimmich gibt es von namhaften Experten Zuspruch für Musiala und Kimmich.

Als sich Joshua Kimmich nach dem Spiel in Lille (1:2) demonstrativ vor Jamal Musiala stellte, verteidigte er nicht nur einen Mitspieler, sondern vor allem einen Menschen. Neben dem Bayern-Kapitän schlägt sich auch ein Großteil der Experten auf die Seite Musialas und stellt das Motiv der Bayern-Bosse massiv infrage.

„Die Bayern versuchen, mehr Druck aufzubauen. Das hat natürlich nichts mit dem Menschlichen zu tun, dass es sich auch so nicht gehört, mit einer Krankheit so in die Öffentlichkeit zu gehen und den Jungen damit besonders unter Druck zu setzen“, erklärte Roman Weidenfeller in der Sky-Sendung „Triple“ am Donnerstag auf die Frage, welche Absichten hinter den Aussagen der Bayern-Bosse um Karl-Heinz Rummenigge und Co. steckten.

Nicht nur Joshua Kimmich schlägt sich öffentlich auf die Seite von Jamal Musiala Nicht nur Joshua Kimmich schlägt sich öffentlich auf die Seite von Jamal Musiala © IMAGO/Jan Huebner

Weidenfeller spricht sich für Musiala aus

„Der Leidtragende ist ja Musiala aus meiner Sicht. Denn es wird nonstop über ihn gesprochen. Er versucht gerade wieder zurückzukommen, sich auf dem Platz wieder zurechtzufinden, und hat enormen Druck von allen Seiten“, zeigte der ehemalige BVB-Torwart Mitgefühl.

Uli Hoeneß hatte den Stein Anfang November ins Rollen gebracht, indem er zur Debatte stellte, ob Musiala angesichts seiner neurologischen Dysfunktion jemals wieder zu alter Leistungsstärke zurückfinden könnte. Dazu brachte er auch die Wirtschaftlichkeit seines hochdotierten Vertrages ins Spiel. Später bekam der Ehrenpräsident sowohl von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge als auch vom Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen Rückendeckung.

Einige vermuten hinter dem Vorgehen ein Kalkül, um durch die öffentliche Aufregung Druck auf Musiala beziehungsweise dessen Beraterseite aufbauen zu können. „Das sind Dinge, die in einem Vorstandsbüro stattfinden sollten. Dort hat man alles Recht, sich mit der Situation auseinanderzusetzen“, urteilte Oliver Kahn, der ebenfalls in der Talkrunde zu Gast war.

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Kahn nennt Musiala-Debatte „hanebüchen“

Genauso wenig Verständnis zeigte der Titan für einen Einwurf. Die Bayern-Bosse haben den Verein mit dieser Taktik möglicherweise schützen und den Spielervertrag herunterhandeln wollen.

„Das ist ja total hanebüchen. Davon auszugehen, ich könnte über die Öffentlichkeit einen Spielervertrag in eine bestimmte Richtung bringen. Dass der dann ein schlechtes Gewissen kriegt oder was? Das sind ja Paragraphen, das ist ein Vertrag. Der Spieler soll jetzt seiner eigenen Erkrankung einen Preis geben und soll dann aus Anstandsgründen diesen Preis auch noch am besten selber bezahlen oder wie?“, wurde Kahn deutlich.

Sollte das Arbeitspapier des Dribbelkünstlers aufgrund der Umstände also angepasst werden? Für Kahn, der Musiala aus seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender des FCB gut kennt, ist das zu einseitig gedacht. „Drehen wir doch das Spiel einfach mal um: Was wäre denn, wenn Jamal doppelt so gut gespielt hätte, seitdem er diesen Vertrag unterschrieben hat? Würden wir dann auch vom Verein aus Anstandsgründen erwarten: ‚Jetzt muss der Verein das Gehalt verdoppeln, weil er ja doppelt so gut ist?'“

Kahn, der für die Bayern während seiner aktiven Karriere 632-mal zwischen den Pfosten stand, befand: „Man hat Jamal geschwächt, man hat eigentlich auch einen wirtschaftlichen Schaden irgendwo zu verzeichnen. Die Mannschaft selber wird ein Stück weit verunsichert. Es ist schwierig herauszuarbeiten, was sollte damit öffentlich erreicht werden?“

Matthäus über Kimmichs Worte: „Fantastisches Interview“

Wie groß die Verunsicherung bei den Spielern tatsächlich ist, lässt sich lediglich erahnen. Die Gemengelage scheint aber mittlerweile so drastisch, dass sich Kimmich nach der Niederlage in Lille mit breiter Brust vor seinen Klub- und Nationalmannschaftskollegen Musiala stellte und die Klubführung öffentlich anzählte.

Das brachte auch ihm viele wohlwollende Worte der Experten ein. Kahn fand den Auftritt „außergewöhnlich“, Lothar Matthäus sprach am RTL-Mikrofon von einem „fantastischen Interview“.

„Vielleicht hat es den Bossen von Bayern München nicht gepasst, aber es sollte die Bosse von Bayern München wachrütteln, um solche Situationen in Zukunft anders zu händeln.“ Bayern habe das Fass selbst geöffnet und müsse nun zusehen, schleunigst wieder einen Deckel auf das Thema zu bekommen, erklärte Rekordnationalspieler Matthäus weiter. Auch Weidenfeller sieht einen Verein, der sich „vergaloppiert“ hat.

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