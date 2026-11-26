Die Verletzungssorgen beim FC Bayern werfen Fragen zur Kaderplanung auf. Michael Reschke hält bei SPORT1 Verstärkungen im Winter für eine sinnvolle Option und erinnert an einen Transfer aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart.

Michael Reschke hält Wintertransfers beim FC Bayern angesichts der angespannten Verletzungssituation für eine durchaus sinnvolle Möglichkeit. Der frühere technische Direktor der Bayern (2014 – 2017) sieht keinen Grund, Verpflichtungen im Januar grundsätzlich auszuschließen. Entscheidend sei vielmehr, wie sich die Personallage in den kommenden Monaten entwickelt.

„Wintertransfers werden meiner Meinung nach oftmals zu negativ gesehen. Wenn es um eine positionelle Ergänzung oder auch mal Verstärkung geht und man eine Alternative auf dem Markt hat, dann ist es eine Überlegungsfrage, die man stellen muss“, erklärte Reschke in der SPORT1-Sendung 45 – Die Fußball-Halbzeit.

Michael Reschke hält einen Wintertransfer der Bayern für sinnvoll Michael Reschke hält einen Wintertransfer der Bayern für sinnvoll © Imago

Michael Reschke nennt Mario Gómez als positives Beispiel

Als Beispiel führte er einen Transfer aus seiner Zeit als Sportvorstand beim VfB Stuttgart an. 2018 holte der Klub im Januar den einst auch bei Bayern aktiven Stürmer Mario Gómez vom VfL Wolfsburg zurück und Reschke erinnerte sich: „Wir waren damals stark abstiegsgefährdet und Mario hat eine fantastische Rückrunde gespielt, wir sind noch Tabellensiebter geworden und er hat sich noch für den WM-Kader qualifiziert.“

Für ihn ist deshalb vor allem der Zeitpunkt der Entscheidung ausschlaggebend: „Die Frage ist, wie es im Dezember, Januar und Februar mit den Verletzten aussieht. Wer kommt wann zurück und auf wen kann ich wann bauen?“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.