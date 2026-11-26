Der frühere Bayern-Direktor Michael Reschke äußert bei SPORT1 in der Causa Musiala Verständnis für Joshua Kimmich - aber auch für die Klubführung.

Michael Reschke hat in der Debatte um Jamal Musiala sein Verständnis für die Verantwortlichen des FC Bayern geäußert. Zugleich kann der frühere Technische Direktor des deutschen Rekordmeisters nachvollziehen, dass Joshua Kimmich nach dem Champions-League-Spiel beim OSC Lille deutliche Worte darüber gefunden und die zuletzt öffentliche Kommunikation der Klubführung kritisiert hatte.

„Mir war klar, wenn sich Jo Kimmich äußert, dass er eine dezidierte Meinung hat. Daran hatte ich überhaupt keine Zweifel. Jo gehört zu den Profis in Deutschland, die wirklich meinungsstark sind und sich nicht scheuen, eine unangenehme Meinung zu äußern“, erklärte Reschke in der SPORT1-Sendung 45 – Die Fußball-Halbzeit. Kimmich habe dabei auch wichtige Punkte angesprochen: „Dass der Verein über jedem Spieler steht und dass er den Klub immer als sehr fürsorglich und auf der Spielerseite gesehen hat.“

Michael Reschke war zwischen 2014 und 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern Michael Reschke war zwischen 2014 und 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern © IMAGO/Herbert Bucco

Reschke: Musiala? „Man muss zwei Themen trennen“

Bei der öffentlichen Diskussion um Musiala plädierte Reschke allerdings dafür, die emotionale und die wirtschaftliche Ebene getrennt zu betrachten: „Man muss im Fall Musiala zwei Themen sehen: das Faktische und das Emotionale. Ich glaube, man muss diese beiden Themen trennen und auch bei beiden ein gewisses Verständnis haben.“

Insbesondere die wirtschaftliche Perspektive des Rekordmeisters könne er nachvollziehen. Musiala habe sich seinen hochdotierten Vertrag durch außergewöhnliches Talent und starke Leistungen verdient. Damit seien allerdings auch entsprechende Erwartungen verbunden.

„Es ist die logische Pflicht eines Vereins“

„Wenn ein Spieler, der so hochdotiert ist, über einen längeren Zeitraum – selbst wenn es unverschuldet ist – seine Leistung nicht abrufen kann, dann ist es in meiner Sicht eine logische Pflicht eines Vereins, das zumindest zu hinterfragen und zum Gegenstand einer Betrachtung zu machen“, sagte Reschke.

Dabei gehe es seiner Einschätzung nach nicht darum, Musialas Vertrag grundsätzlich infrage zu stellen. Vielmehr könne der Verein erwarten, dass sich der Spieler Gedanken über einen möglichen finanziellen Beitrag macht, solange er seine sportlichen Leistungen nicht wie gewohnt abrufen kann.

„Wenn er wieder fit ist, geht man wieder auf 100 Prozent. Das ist für mich ein Gedankengang, der für mich als Klub komplett nachvollziehbar ist“, sagte der 69-Jährige abschließend.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.