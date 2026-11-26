Mit seiner öffentlichen Kritik am Umgang mit Jamal Musiala hat Joshua Kimmich die Hierarchien beim FC Bayern herausgefordert. Früher hätte ein solcher Auftritt eine empfindliche Geldstrafe nach sich gezogen. Doch diesmal liegen die Dinge anders.

Joshua Kimmich hat am Mittwochabend in Lille keinen Zweifel daran gelassen, was er von den öffentlichen Wortmeldungen einiger Bayern-Bosse im Fall Jamal Musiala hält. Der Führungsspieler machte deutlich, wie viel ihm der FC Bayern bedeutet, sparte dabei aber nicht mit Kritik an einzelnen Verantwortlichen. Seine Ansichten habe er auch intern bereits kundgetan, verriet Kimmich auf SPORT1-Nachfrage.

Dass ein Spieler des FC Bayern in dieser Deutlichkeit die Vorgehensweise seiner Vorgesetzten kritisiert, hat Seltenheitswert. Allerdings gibt es einen prominenten Präzedenzfall.

Joshua Kimmich sparte nicht mit Kritik Joshua Kimmich sparte nicht mit Kritik © IMAGO/DeFodi Images

FC Bayern: Philipp Lahm kassierte eine hohe Geldstrafe

Im November 2009 bemängelte Philipp Lahm in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Transferpolitik und die fehlende Spielphilosophie des Rekordmeisters. Die Reaktion der Vereinsführung fiel heftig aus: Lahm kassierte eine damals als Rekordstrafe bezeichnete Geldbuße. Berichten aus jener Zeit zufolge ging es um 50.000 Euro.

„Joshua Kimmich wäre unter normalen Umständen ein absoluter Kandidat für eine Geldstrafe. Ohne Diskussion“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche„. Doch schon die Frage nach der Zuständigkeit für eine solche Disziplinarmaßnahme offenbart ein Problem innerhalb des FC Bayern. Denn nicht die Aufsichtsratsmitglieder Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wären es, die eine Strafe verhängen müssten, sondern der Vorstand und damit wohl in erster Linie Max Eberl.

Wird Kimmich von Eberl bestraft?

Ausgerechnet der Sportvorstand dürfte laut Kumbergers Einschätzung inhaltlich aber näher bei Kimmich sein als bei den von ihm kritisierten Aufsichtsräten. Eberl müsste also womöglich einen Spieler dafür bestrafen, dass dieser öffentlich eine Meinung vertreten hat, die er selbst weitgehend teilt.

Hinzu kommt die Stimmung unter den Bayern-Fans, von denen viele mit Unverständnis auf die Äußerungen der Bosse im Fall Musiala reagiert hatten. „Joshua Kimmich wäre dann ein Märtyrer, der für seine Gedanken, die viele Fans teilen, plötzlich selbst am Pranger landen würde“, erklärt Kumberger. Eine Geldstrafe wäre aus Sicht des SPORT1-Chefreporters deshalb taktisch unklug.

DEINE MEINUNG

Kumberger entwickelt im Podcast auch aus Sicht der Kommunikation des FC Bayern eine mögliche Sprachregelung, mit der die Bosse ihre Autorität wahren könnten, ohne den Konflikt weiter zu verschärfen. „Joshua darf seine Meinung haben. Es steckt natürlich schon eine gewisse Ironie dahinter, dass er sagt, Dinge dürfen nicht öffentlich besprochen werden, und dann selbst damit an die Öffentlichkeit geht. Aber der FC Bayern ist großherzig genug, das zu akzeptieren, weil wir ja alle große Demokraten sind und unterschiedliche Meinungen in diesem Verein aushalten“, lautet der Vorschlag des Insiders.

0:47 0:47 Kimmich-Attacke: Jetzt reagiert der erste Bayern-Boss Sonstige Kimmich-Attacke: Jetzt reagiert der erste Bayern-Boss

Der Umgang mit Kimmich bietet auch eine Gelegenheit

Dass sich Uli Hoeneß in der Vergangenheit selbst als großen Demokraten bezeichnet hatte, könnte sich der Verein dabei kommunikativ zunutze machen. Für Kumberger wäre der Umgang mit Kimmich somit auch eine Gelegenheit für die Bayern-Bosse, Souveränität und Großmut zu demonstrieren.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

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