"Haben Vertrauen, dass er noch trainieren kann"

"Haben Vertrauen, dass er noch trainieren kann"

0:29 "Haben Vertrauen, dass er noch trainieren kann"

Jonathan Tah wünscht sich Florian Wirtz als Mitspieler beim FC Bayern. Der Nationalspieler findet lobende Worte über seinen ehemaligen Leverkusen-Kollegen.

Bayern-Verteidiger Jonathan Tah würde Florian Wirtz gerne beim deutschen Rekordmeister sehen. Der 30-Jährige bezeichnete den deutschen Offensivstar des FC Liverpool bei einem Fanclub-Besuch in Kiefersfelden als seinen Wunsch-Kollegen.

Auf die Frage, welchen Spieler er sich fußballerisch und menschlich am ehesten für den FC Bayern wünschen würde, antwortete Tah laut t-online: „Flo Wirtz. Erst mal ist er ein guter Freund von mir. Ich weiß, was er für Qualitäten auf dem Platz hat und was er einer Mannschaft geben kann. Deswegen wäre es auf jeden Fall er.“

Jonathan Tah würde gerne Florian Wirtz beim FC Bayern sehen Jonathan Tah würde gerne Florian Wirtz beim FC Bayern sehen © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Tah und Wirtz kennen sich nicht nur aus der deutschen Nationalmannschaft – gemeinsam feierten sie mit Bayer Leverkusen 2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Während Tah im Sommer 2025 ablösefrei nach München wechselte, zog es Wirtz zum FC Liverpool.

FC Bayern ging bei Wirtz leer aus

Auch die Münchner hatten sich damals intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler bemüht. Letztlich entschied sich Wirtz jedoch für einen Wechsel in die Premier League, wo Liverpool inklusive möglicher Bonuszahlungen bis zu 150 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler investierte.

Nachdem Wirtz für seine schwankenden Leistungen auf der Insel immer wieder von verschiedenen Experten kritisiert wurde, begeisterte er jüngst mit seinem Treffer beim 4:0-Erfolg gegen Manchester United auch seine schärfsten Kritiker. Zudem zeigte er sich zuletzt im DFB-Dress unter Bundestrainer Jürgen Klopp besonders treffsicher.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.