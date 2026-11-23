Der Chef der Spielergewerkschaft moniert, der Umgang der Münchner mit Jamal Musiala sende ein "schlechtes Signal".

Carsten Ramelow, Präsident der Spielergewerkschaft Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), hat sich im Fall Jamal Musiala in die Riege der Kritiker eingereiht und ist die Verantwortlichen beim FC Bayern scharf angegangen.

Die Bosse sendeten mit ihrem Umgang mit Musiala ein „schlechtes Signal“, sagte der frühere Nationalspieler bei RTL/Sky Sport und betonte: „Ich glaube, die Verantwortlichen haben sich da ein richtiges Eigentor geschossen.“

Vor Ramelow hatte auch schon der Ex-Profi Maik Franz über die Bayern-Bosse geschimpft. Der Vizepräsident der VDV bezeichnete deren Vorgehen im SPORT1 Doppelpass als „schäbig“.

Ramelow leidet mit Bayern-Star Musiala

Ramelow (52) warf dem Münchner Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge und dessen Kollegen vor, den Menschen Musiala hinter dem Spieler aus den Augen zu verlieren. „Der Junge tut mir einfach nur leid“, sagte er. „Was viele vergessen: Auch wenn die Spieler heute viel mehr verdienen als zu unserer Zeit, sind das alles nur Menschen. Und auch im Fußball ist der Kopf unheimlich wichtig.“ Die Kritik aus den eigenen Reihen sei „nicht förderlich“ gewesen – im Gegenteil: „Ich glaube, da wird noch Einiges hängen bleiben.“

Auch, was das Image des FC Bayern betreffe. „Bayern war eigentlich immer als sehr sozialer Verein bekannt, der auch vielen ehemaligen Spielern geholfen hat. Jetzt so etwas zu hören, ist natürlich ein schlechtes Zeichen“, sagte Ramelow: „Eine solche Diskussion öffentlich zu führen, passt eigentlich nicht zum FC Bayern. Das macht man nicht.“

Die vor allem von Rummenigge vorgebrachten Überlegungen, wonach Musialas Vertrag für den Fall angepasst werden könnte, dass der Spielmacher in Folge seiner neurologischen Erkrankung nicht wieder voll leistungsfähig sein werde, wies Ramelow zurück. „Wir müssen eines festhalten: Vertrag ist Vertrag. Der wurde von beiden Seiten unterschrieben, daran kann man nicht rütteln.“

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