Arijon Ibrahimovic verlässt den FC Bayern am Deadline Day und wechselt innerhalb der Bundesliga. Der junge Offensivspieler spricht nun offen über seine Beweggründe.

Arijon Ibrahimovic war nach einer starken Leih-Saison beim 1. FC Heidenheim eigentlich fest im Kader des FC Bayern eingeplant. Doch am Deadline Day wechselte er innerhalb der Bundesliga zum FC Augsburg. Für ihn war vor allem die Aussicht auf wenig Einsatzzeit einer der Beweggründe.

„Es erschien mir unwahrscheinlich, dass ich so viele Minuten bekomme, wie ich für meine Entwicklung brauche. Da muss man realistisch sein“, erklärte der 20-Jährige in einem Interview mit Spox. Daraufhin habe sich sein Berater gemeinsam mit den Bayern-Bossen ausgetauscht und sich schlussendlich für eine Leihe entschieden.

Arijon Ibrahimovic spielt seit Sommer für den FC Augsburg Arijon Ibrahimovic spielt seit Sommer für den FC Augsburg © IMAGO/kolbert-press

Dabei kam er in der Vorbereitung häufiger zum Einsatz. Dort habe Ibrahimovic gemerkt, „dass ich darauf in dieser Saison nicht verzichten möchte. Aber wir kennen alle die Konkurrenz bei den Bayern.“ Gerade in der starbesetzten Offensive des Rekordmeisters schien es für den U21-Nationalspieler kein Vorbeikommen zu geben.

Verletzte beim FC Bayern: „Wäre ich mal dort geblieben“

Allerdings haben die Bayern ausgerechnet dort momentan erhebliche Verletzungssorgen. Unter anderem fallen Serge Gnabry und Ismael Saibari weiter aus. Luis Díaz, der ebenfalls wochenlang ausgefallen war, steht kurz vor seinem Comeback.

Die Münchner plagen also Verletzungssorgen auf der Position, wo sich auch Ibrahimovic besonders wohlfühlt. „Da könnte man schon denken: ‚Boah, wäre ich mal besser dort geblieben'“, sagte er, stellte aber auch klar: „Ich bereue den Wechsel überhaupt nicht. Im Gegenteil: Ich bin sehr glücklich, beim FCA zu sein.“

DEINE MEINUNG

Für die Fuggerstädter stand er in sieben von acht Spielen in der Bundesliga in der Startelf und steuerte je ein Tor und eine Vorlage bei. Beim direkten Duell im Oktober knöpften die Augsburger den Bayern beim 2:2 sogar einen Punkt ab. „Ich hatte das Gefühl, Bayern war überrascht von unserem Auftritt. Wir haben als Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute zusammen gekämpft“, erklärte er.

Ibrahimovic spielte seit der B-Jugend beim FC Bayern und feierte im Dress der Münchener mit 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Seit dem Sprung zu den Profis wurde er mehrfach verliehen und spielte in seinen jungen Jahren schon für Frosinone, Lazio Rom und Heidenheim.

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