Nach seinem Doppelpack gegen den HSV hatte der Werder-Stürmer mit "Babybauch" gejubelt.

Ein Doppelpack im Nordderby, dann das wohl schönste Geschenk abseits des Fußballplatzes: Werder Bremens Justin Njinmah ist in der Nacht nach dem 4:0 (0:0) gegen den Hamburger SV Vater eines Sohnes geworden. Das bestätigte der Tabellensechste der Bundesliga in den Sozialen Medien und schrieb bei Instagram: „Glückwunsch zu deinem persönlichen Hattrick“.

Der gebürtige Hamburger Njinmah hatte am Sonntag gegen den HSV zwei Treffer (64., 70.) erzielt und sich danach beim Jubeln den Ball unter das Trikot gesteckt. „Meine Frau ist schwanger. Wenn heute Abend noch mein Sohn kommt, dann ist es ein perfekter Tag“, hatte der 26-Jährige bei DAZN gesagt und kurz danach das Weserstadion verlassen, um bei der Geburt dabei sein zu können.