Uli Hoeneß nennt einen konkreten Zeitrahmen für die Rückkehr von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Nach der Länderspielpause soll der Belgier wieder auf der Bank sitzen.

Vincent Kompany wird nach Meinung von Ehrenpräsident Uli Hoeneß seine Arbeit beim FC Bayern schon bald wieder aufnehmen können.

„In zwei, drei Wochen“, antwortete er im „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Fernsehens auf die Frage, wann mit einer Rückkehr des Trainers zu rechnen sei, und ergänzte dann: „Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen.“

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß © picture-alliance/SID/Frank Hoermann

FC Bayern: Kompany vor Rückkehr

Das erste Spiel nach der Länderspielpause bestreitet der FC Bayern am 20. November gegen den 1. FC Köln. Kompany kuriert derzeit noch eine Hirnhautreizung aus. Er war am 23. Oktober am Rande eines Trainings der U23 zusammengebrochen.

„Der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche – das war einfach zu viel“, sagte Hoeneß.