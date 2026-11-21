Für den Torjäger kommt die Begegnung beim Schlusslicht noch zu früh.

Borussia Dortmund muss im Kampf um die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga weiter ohne Torjäger Serhou Guirassy auskommen. Der Stürmer steht auch für die Begegnung am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) beim Schlusslicht Borussia Mönchengladbach nicht im Kader von Trainer Niko Kovac. Guirassy hatte sich Anfang November in der Champions League gegen Betis Sevilla (2:1) eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Wie im letzten Ligaspiel vor der Länderspielpause gegen die SV Elversberg (2:1) beginnt Fabio Silva im Sturmzentrum. Neben Guirassy fehlen bei den Gästen auch der angeschlagene Carney Chukwuemeka und Samuele Inacio, der beim Länderspiel der italienischen U21 gegen Belgien eine Meniskusverletzung erlitt.

Nach dem 1:1 von Bayern München am Freitagabend gegen den 1. FC Köln kann der BVB mit einem Sieg in Gladbach Platz eins übernehmen.