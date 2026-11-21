Beim Gewinn gibt es leichte Einbußen. Man sei "wirtschaftlich Weltklasse", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Der FC Bayern hat auch im Geschäftsjahr 2025/26 wieder einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Der Umsatz des Gesamtkonzerns stieg um rund zehn Millionen Euro auf 988,2 Millionen Euro. Das operative Ergebnis konnten die Münchner von 187,8 Millionen auf 190,8 Millionen Euro steigern.

Beim Gewinn gab es leichte Einbußen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 35,3 Millionen Euro, der Konzernjahresüberschuss liegt bei 22,8 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte der Umsatz noch bei 978,3 Millionen Euro gelegen, der Konzerngewinn bei 42,5 Millionen Euro, der Jahresüberschuss bei 27,1.

„Der FC Bayern bleibt auch wirtschaftlich Weltklasse. Wir haben erneut ein Rekordjahr geschafft. Das zeigt: Unsere Stärke hat Substanz. Das Fundament des FC Bayern steht. Und wir investieren weiter, um die besten Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg unserer Teams, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, zu gewährleisten“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Jahreshauptversammlung am Samstag. Es sei allerdings „schwierig, sich weiter zu entwickeln. Wir nähern uns trotzdem der historischen Marke von einer Milliarde an.“

Trotz der guten Wirtschaftszahlen werde es „auch in Zukunft unsere Maxime bleiben, nicht mehr Geld auszugeben als wir eingenommen haben“, so Dreesen weiter. Bei Transfers werde man „den Irrsinn nicht mitmachen, sondern unseren eigenen Weg gehen“.

Zuletzt hatten die Bayern das letzte verfügbare Anteilspaket an ihrer AG an den Weltkonzern Viessmann veräußert. Für fünf Prozent nahmen die Münchner rund 250 Millionen Euro ein. „Wir haben diese Anteile als unsere Manövriermasse bezeichnet. Und diese Manövriermasse liegt nun als Geld auf unserem viel zitierten Festgeldkonto bestens verzinst. Und das hilft uns, langfristig eigenständig und international wettbewerbsfähig zu bleiben“, betonte Präsident Herbert Hainer.

DEINE MEINUNG

Der Klub habe „eine neue finanzielle Reserve und mehr strategischen Spielraum“, ergänzte Hainer: „Das Geld wird nicht bedenkenlos kurzfristig eingesetzt, sondern ganz im Gegenteil: Wir werden jede Investition genau abwägen. Unsere DNA hat kein Preisschild, weil sie unbezahlbar ist.“