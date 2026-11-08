Der 29-Jährige hat zuletzt schon mit Schmerzen gespielt. Nun muss er pausieren.

Bundesligist Schalke 04 muss vorerst auf Verteidiger Timo Becker verzichten. Wie der Klub am Sonntagabend kurz vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim mitteilte, leidet der 29-Jährige an einer Fußverletzung. Eine „Belastungspause“ sei deshalb notwendig.

„Timo hat in den vergangenen Wochen mit Schmerzen gespielt und ist an eine Grenze gegangen, um für Schalke auf dem Platz zu stehen. Nun mussten wir eine gemeinsame Entscheidung der Vernunft treffen. Timos Fuß braucht Entlastung“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04.

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