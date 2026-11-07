Eintracht Frankfurt rettet beim SC Paderborn gerade noch so einen Punkt - weil Torhüter Noah Atubolu hilft. Ein medizinischer Notfall überschattet die Partie in Ostwestfalen.

Kuriose späte Rettung für Eintracht Frankfurt! Die Hessen haben ihren zarten Aufschwung nicht fortgesetzt, aber eine Niederlage gerade noch verhindert. Nach zuletzt zwei Pflichtspielsiegen kam das Team von Adi Hütter beim Aufsteiger SC Paderborn immerhin noch zu einem 2:2 (1:1).

Torhüter Atubolu gibt Vorlage zum 2:2 für Eintracht Frankfurt

Jonathan Burkardt traf spät per Hacke (90.+3) zum Endstand. Kurios: Die Vorlage dazu gab Torhüter Noah Atubolu, der bei einer Ecke mit nach vorne gegangen war.

Torhüter Noah Atubolu bereitete für Eintracht Frankfurt den Ausgleich von Jonathan Burkhardt vor Torhüter Noah Atubolu bereitete für Eintracht Frankfurt den Ausgleich von Jonathan Burkhardt vor © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Atubolu köpfte Farès Chaibis Hereingabe an den Fünfmeterraum, wo Burkardt mit dem Rücken zum Tor nicht lange fackelte und mit der Hacke zum 2:2 trifft.

Medizinische Notfall überschattet Spiel in Paderborn

Überschattet wurde das Spiel von einem medizinischen Notfall. Ein Fan war nach Angaben der Polizei aus dem Gästeblock gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Wenige Minuten nachdem der Auswärtsblock aufgrund des Notfalls verstummt war, erzielte Burkardt (23.) die Führung für die Gäste. Raphael Obermair (45.) glich für Paderborn aus. Der eingewechselte Marvin Pieringer (73.) drehte die Partie per Foulelfmeter. Kurz darauf musste Frankfurts Elias Baum (75.) mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl schlug die Eintracht spät zurück.

Eintracht Frankfurt mit Burkhard statt Ebnoutalib

Vor 15.000 Fans verzichtete Hütter zunächst auf den formstarken Stürmer Younes Ebnoutalib. Stattdessen begann Burkardt, der anders als Ebnoutalib unter der Woche nicht für die anstehenden Länderspiele von Jürgen Klopp nominiert worden war.

Burkardt rechtfertigte das Vertrauen prompt. Der Stürmer behielt nach einer Ablage von Fares Chaibi den Überblick und traf zur Führung. Wenig später schoss Chaibi (37.), diesmal auf Vorlage von Burkardt, knapp vorbei.

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Doch auch die Gastgeber blieben gefährlich und belohnten sich kurz vor der Pause. Obermair stand nach einer Ecke plötzlich frei und tunnelte Keeper Atubolu.

Frankfurt mit der späten Antwort

Nachdem die Frankfurter Fans in der Halbzeit den Abtransport des Verletzten mit Applaus begleitet hatten, ging es auf dem Platz rasant weiter. Inmitten vieler Chancen brachte es Paderborns Ruben Müller (52.) fertig, den Ball aus nächster Nähe neben das Tor zu setzen. Auf der Gegenseite traf Raphael Onyedika (55.) nur den Außenpfosten.

Zu Beginn der Schlussphase brachte Lilian Brassier dann Pieringer zu Fall, der den fälligen Elfmeter selbst hart verwandelte. Doch Frankfurt hatte noch eine Antwort.

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