In den sozialen Netzwerken tauchen Videos auf, die Manuel Neuer in Brasilien zeigen sollen. Der Torhüter absolviert derzeit seine Reha.

Während der FC Bayern am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) den 1. FC Köln zum Bundesliga-Heimspiel empfängt, hält sich Manuel Neuer offenbar tausende Kilometer entfernt von München auf.

Der Torhüter des deutschen Rekordmeisters wurde Medienberichten zufolge in Brasilien gesichtet. Am Freitag tauchten nämlich einige Videos in den sozialen Medien auf, die den Weltmeister von 2014 in Südamerika zeigen. Auf einigen Aufnahmen ist Neuer sogar auf einem Motorroller unterwegs.

Manuel Neuer wurde in Braslien gesichtet Manuel Neuer wurde in Braslien gesichtet © IMAGO/ActionPictures

Bayern bestätigt: Neuer setzt Reha „woanders“ fort

Der Keeper fällt derzeit wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß aus, den er sich beim 2:1 gegen Mainz am 7. November zugezogen hatte.

Seine aktuelle Reise nach Brasilien geschah nicht auf eigene Faust: „Aufgrund der Gesamtsituation haben wir zugestimmt, dass er die Reha auch woanders fortsetzen kann“, zitiert die Bild ebenso wie der kicker einen Sprecher des FC Bayern.

Manuel Neuer is in Brazil, continuing his rehab there for a week in agreement with the sporting management and medical department. Videos of Neuer at McDonald's and on a scooter with an unidentified woman in Buzios surfaced on Friday. He is understood to have separated from his… pic.twitter.com/uFR8XHyBGH — Bayern Echo (@BayrnEcho) November 20, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Vor seiner Abreise nach Südamerika hatte Neuer bereits erste Behandlungen und Reha-Einheiten an der Säbener Straße absolviert.

Nach SPORT1-Informationen fällt der Schlussmann für den Rest der Hinrunde aus. In seiner Abwesenheit wird der 40-Jährige von Jonas Urbig im Tor vertreten.

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