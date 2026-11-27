Die schlechten Nachrichten um Jamal Musiala reißen nicht ab. Der 23-Jährige fällt wegen einer alten Verletzung erneut aus.

Der nächste Schock um Bayern-Star Jamal Musiala: Nach SPORT1-Informationen hat sich der 23-Jährige erneut einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt für mehrere Wochen aus. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins steht noch aus.

Musiala war bereits von Ende September bis Anfang November wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel ausgefallen. Nach SPORT1-Informationen brach die alte Verletzung nun wieder auf, nachdem er offenbar schon nach dem Liga-Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) über Probleme geklagt hatte.

Jamal Musiala auf der Bayern-Bank Jamal Musiala auf der Bayern-Bank © IMAGO/Eibner

In der Champions League beim OSC Lille (1:2) wurden die Probleme konkreter, ehe ein Scan am Freitag endgültig Aufschluss gab.

Die Entwicklungen legen nahe, dass Musiala zu früh wieder eingestiegen war – mutmaßlich auch, um die Diskussionen um seine Person zu beenden. Nun droht ihm das Aus für die restlichen Spiele in diesem Kalenderjahr.

Der Offensivstar stand zuletzt im Fokus, nachdem die Vereinsbosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge seine Leistungsfähigkeit infrage gestellt hatten.

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