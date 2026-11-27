Beim Münchner Regisseur bricht die jüngste Muskelblessur wieder auf.

Der FC Bayern muss erneut länger auf Pechvogel Jamal Musiala verzichten. Beim Spielmacher ist in der Champions-League-Begegnung der Münchner beim OSC Lille (1:2) nach SID-Informationen erneut die jüngste Muskelverletzung wieder aufgebrochen, er fällt damit wohl bis Jahresende aus. Zuvor hatten verschiedene Medien von einem erneuten Muskelfaserriss im linken Oberschenkel berichtet, von den Bayern gab es dazu zunächst keine Bestätigung.

Musiala war nach mehrwöchiger Pause nach einem bei der Nationalmannschaft erlittenen Muskelfaserriss erst am vergangenen Freitag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) zurückgekehrt. Die Partie in Nordfrankreich war seine zweite seit dem Comeback. Begleitet wurde seine Rückkehr von reichlich Wirbel, weil mehrere Spitzenfunktionäre aufgrund seiner anhaltenden neurologischen Erkrankung die Leistungsfähigkeit des 23-Jährigen infrage gestellt hatten.