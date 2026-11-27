Gegen Spitzenteams hatte RB Leipzig in der Bundesliga bislang das Nachsehen. In Freiburg bietet sich die Chance für den nächsten Entwicklungsschritt.

Martin Demichelis sieht im Spitzenspiel beim SC Freiburg eine Bewährungsprobe für den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Nach vier Bundesligasiegen in Serie will der Trainer am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auch gegen einen direkten Konkurrenten aus der Spitzengruppe bestehen. „Jetzt sind wir eine andere Mannschaft“, sagte der Argentinier mit Blick auf die bisherigen Auswärtsniederlagen bei Bayern München (1:6) und Bayer Leverkusen (0:2): „Jetzt ist es eine Möglichkeit, um zu wachsen.“

Mit einem Sieg beim Tabellendritten würden die Sachsen, die mit 32 Treffern die beste Offensive der Bundesliga stellen, an den Breisgauern vorbeiziehen. Doch auch Freiburg, das am Donnerstag in der Conference League durch ein Last-Minute-Sieg gegen Twente Enschede (2:1) den sechsten Pflichtspielerfolg in Serie gefeiert hatte, strotzt vor Selbstvertrauen. „Sie haben keinen Starspieler, sind alle fleißig“, sagte Demichelis: „Wenn man sich den Siegtreffer ansieht, wie sie gefeiert haben, dann sieht man, dass sie ein Team sind.“

Ob die Querelen um Jamal Musiala und die personellen Probleme beim FC Bayern die Titelchancen für RB erhöhen, wollte Demichelis derweil nicht beurteilen. „Wir müssen auf uns selber und nicht auf den FC Bayern schauen“, sagte der 45-Jährige vor den anstehenden vier Spielen innerhalb von zehn Tagen.

Verzichten muss Demichelis dabei weiterhin auf Castello Lukeba. Der Innenverteidiger fällt mit einer Knieprellung aus, könnte aber am Mittwoch im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen in den Kader zurückkehren.