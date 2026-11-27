Nach der öffentlichen Abrechnung von Joshua Kimmich mit Teilen der Führungsriege braucht der FC Bayern einen Vermittler. Ausgerechnet einer der Bosse, die sich selbst in die Debatte um Jamal Musiala eingeschaltet hatten, könnte diese Rolle übernehmen.

Mit der gemeinsamen Pressemitteilung des FC Bayern und des Managements von Jamal Musiala sollte am Mittwoch eigentlich Ruhe einkehren. Doch nur wenige Stunden später machte Joshua Kimmich in Lille deutlich, wie sehr die öffentlichen Äußerungen einiger Bayern-Bosse auch die Mannschaft beschäftigen.

Vor allem Karl-Heinz Rummenigge, aber auch Uli Hoeneß mussten sich – ohne namentlich genannt zu werden – Kritik von Kimmich gefallen lassen. Der Nationalspieler verriet zudem, seine Ansichten bereits intern kundgetan zu haben. Gleichzeitig machte Kimmich keinen Hehl aus seiner tiefen Verbundenheit zum FC Bayern.

Jan-Christian Dreesen steht vor einer schwierigen Mission Jan-Christian Dreesen steht vor einer schwierigen Mission © IMAGO/Maximilian Koch

Der FC Bayern und die öffentliche Debatte um Jamal Musiala

Doch wer kann jetzt die verschiedenen Parteien wieder zusammenführen? In der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ bringt Chefreporter Stefan Kumberger den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen als möglichen „Friedensengel“ ins Spiel.

Dabei war Dreesen selbst Teil der öffentlichen Debatte um Musiala. Inhaltlich äußerte er sich ähnlich wie Hoeneß, allerdings längst nicht mit jener Härte, mit der Rummenigge am vergangenen Freitag vorgeprescht war.

Dass Dreesen in der Lage ist, auch in emotional aufgeladenen Situationen zu vermitteln, hat er nach Kumbergers Einschätzung bereits unter Beweis gestellt. Als es im Frühjahr 2025 um die Zukunft von Thomas Müller ging, hatten Sportvorstand Max Eberl und Hoeneß öffentlich unterschiedliche Signale gesendet. Dreesen übernahm schließlich die Gespräche mit der Vereinsikone und trug dazu bei, dass beide Seiten einigermaßen im Guten auseinandergingen.

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Nun ist diplomatisches Geschick gefragt

Im aktuellen Konflikt kommt eine weitere Herausforderung hinzu. Dreesen pflegte schon während der gemeinsamen Jahre im Vorstand ein sehr gutes und vor allem professionelles Verhältnis zu Rummenigge. Gemeinsam mit Präsident Herbert Hainer führte er zuletzt auch die Gespräche mit Musialas Berateragentur 11WINS.

Kumberger sieht nun beide in der Pflicht. Hainer und Dreesen „müssten sich eigentlich nach innen emanzipieren und sagen: ‚Uli, Kalle, überlasst das jetzt mal uns. Wir kümmern uns drum. Seid euch dessen sicher, wir sind euch gegenüber loyal, aber lasst uns das jetzt bitte regeln.‘“

Dabei wäre allerdings nicht nur im internen Umgang mit den beiden langjährigen Machern des FC Bayern diplomatisches Geschick gefragt. Auch die öffentliche Wahrnehmung spielt eine entscheidende Rolle.

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Dreesen sieht Klärungsbedarf

„Nach außen dürfte es keinesfalls so aussehen, als würden Rummenigge und Hoeneß einen Maulkorb bekommen“, warnt Kumberger. Andernfalls wäre die nächste öffentliche Diskussion programmiert. Trotz aller Schwierigkeiten hat er einen klaren Favoriten für die Rolle des Vermittlers: „Meine Jetons im Casino würde ich auf Jan-Christian Dreesen setzen, dass er die Wogen entsprechend glätten kann.“

Für die These spricht, wie sich der CEO am Donnerstag während eines Termins im Unterhachinger Sportpark äußerte: „Wir wollen uns ums Kümmern kümmern – und nicht ums Reden. Deswegen werde ich heute nicht weiter darüber reden.“ Das ganze Thema sei hinreichend in der Öffentlichkeit diskutiert worden und man kläre die Dinge intern.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

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