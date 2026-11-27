Kölns deutscher Nationalspieler Said El Mala kann die Kritik von außen an Trainer René Wagner nicht nachvollziehen.

Nationalspieler Said El Mala vom Bundesligisten 1. FC Köln hat seinem angezählten Trainer René Wagner demonstrativ den Rücken gestärkt. „Ich sehe gerade keine Gründe für Kritik am Trainer. Jeder hat ein gutes Verhältnis zu ihm“, sagte El Mala im kicker-Interview.

Wagner sieht sich in dieser Saison immer wieder Kritik von außen ausgesetzt, intern genießt der 38-Jährige aber die volle Rückendeckung. „Er redet viel mit uns allen, was auch gerade wichtig ist, wenn man mal nicht spielt oder es darum geht, sich zu verbessern. Wir arbeiten sehr häufig mit Videoanalysen. Es sind viele Punkte, die ihn auszeichnen“, sagte El Mala.

Said El Mala (l.) und René Wagner haben ein sehr gutes Verhältnis Said El Mala (l.) und René Wagner haben ein sehr gutes Verhältnis © Firo/SID

El Mala bricht eine Lanze für Wagner

Zuletzt hatten die Kölner mit dem 1:1 beim FC Bayern ein Ausrufezeichen gesetzt. „Wir haben ein super Spiel gemacht, das ganze Trainerteam hat einen super Matchplan herausgearbeitet, den wir top umgesetzt haben“, sagte El Mala: „Wenn wir so funktionieren, alle zusammen als Team, können wir auch gegen alle anderen Mannschaften mithalten. Wir haben uns jetzt eine Messlatte gesetzt, dieses Level wollen wir beibehalten.“

Es mache, betonte der 20-Jährige, „einfach Spaß, mit den Jungs hier zu kicken, wir verstehen uns wirklich alle. Eigentlich müsste man das mal filmen, wie wir untereinander sind. Das sehen die Leute ja nicht. Aber wenn wir diesen Spaß, den wir zusammen haben, jedes Spiel auf den Platz bekommen, können wir eine gute Saison hinlegen.“

Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Aufsteiger SV Elversberg liegt der FC mit zehn Punkten auf Rang 14. Der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt drei Punkte.