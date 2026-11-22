Der Fall Jamal Musiala dürfte auch die Kabine des FC Bayern beschäftigen. Nun deutet Michael Olise an, wie er zu den kontroversen Aussagen der Bosse steht.

Noch ist nicht bekannt, wie die Spieler des FC Bayern zu den kontroversen Aussagen ihrer Vorgesetzten über Jamal Musiala stehen. Ein erstes Indiz für die Sichtweise der Kollegen lieferte nun ausgerechnet Michael Olise.

Der Franzose, der auch dafür bekannt ist, öffentlich nur selten Stellung zu beziehen, sorgte mit einem Like in den Sozialen Medien für Aufsehen. Olise hieß einen Beitrag des Transferjournalisten Fabrizio Romano gut, in welchem ein Statement der Spielergewerkschaft FIFPRO wiedergegeben wurde.

Michael Olise steht offenbar zu Jamal Musiala Michael Olise steht offenbar zu Jamal Musiala © IMAGO/Christian Schroedter

„Der FC Bayern muss Musiala respektieren“, wurde dort verkündet – eine Forderung, die bei Olise offensichtlich auf Zustimmung traf.

FC Bayern von Spielergewerkschaft scharf verurteilt

In ihrem Statement hatte die FIFPRO scharfe Kritik an den Äußerungen von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und zuletzt Karl-Heinz Rummenigge geübt. Das mächtige Bayern-Trio hatte Musialas sportliche Leistungsfähigkeit angezweifelt und auch dessen Vertrag infrage gestellt.

„Im Profifußball kann die Ungewissheit über die eigene Zukunft die psychische Gesundheit eines Spielers belasten – insbesondere dann, wenn er sich gerade von einer Verletzung erholt“, hatte FIFPRO angemahnt und auf die Fürsorgepflicht des FC Bayern Musiala gegenüber verwiesen.

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Olise-Like zu Musiala in besonderem Licht zu sehen

In der Stellungnahme hieß es weiter: „Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief geben einem Verein keinen Grund, bereits vereinbarte Vertragsbedingungen neu zur Diskussion zu stellen.“

Vertragliche Stabilität sei ein Grundprinzip des Fußballs: „Sie schützt die Vereine ebenso wie die Spieler. FIFPRO steht an der Seite von Jamal Musiala und allen anderen Spielern, die ihre vertraglichen Verpflichtungen einhalten. Wir erwarten, dass ihre Arbeitgeber dies ebenso tun.“

Apropos Vertrag: Olise gehört zu den Spielern, die die Bayern gerne mit einem neuen Arbeitspapier länger an sich binden wollen.