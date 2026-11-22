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Der SV Werder Bremen empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Das Nordderby steht heute Abend in der Bundesliga an: SV Werder Bremen empfängt den Hamburger SV im Weserstadion. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

Bremen – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Aufstellungen für das Nordderby

Werder Bremen: Hein – Deman, Friedl, Pieper, Arthur – Reis, Regeer, Chuki – Njinmah, Füllkrug, Dinkci

HSV: Heuer Fernandes – Omari, Bornauw, Capaldo – Möller Wolfe, Muheim, Adeline, El Ouahdi – Grönbaek, Rössing-Lelesiit – Daka

Die Bremer, bei denen vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Trainer Daniel Thioune verkündet wurde, gehen mit einer starken Heimbilanz in das Duell mit dem HSV. Aus den ersten vier Heimspielen dieser Bundesliga-Saison holte Werder zehn Punkte und blieb dabei ungeschlagen.

Niclas Füllkrug trifft mit Werder Bremen auf den HSV Niclas Füllkrug trifft mit Werder Bremen auf den HSV © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Hamburger SV auswärts mit vier Niederlagen

Beim HSV steht Merlin Polzin an der Seitenlinie. Unter seiner Leitung gewannen die Hamburger vier der vergangenen sechs Bundesligaspiele, verloren in dieser Saison aber auch vier ihrer fünf Auswärtspartien.

Wird SV Werder Bremen gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SV Werder Bremen gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.