Kane habe der Liga "enormen Glanz verliehen", sagt der BVB-Boss, der auch Präsident der Liga ist.

Beste Grüße vom Rivalen: Borussia Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke hat Bayern Münchens verletztem Torjäger Harry Kane Genesungswünsche geschickt.

„Jetzt wird es Ihnen vielleicht komisch vorkommen, aber was mich auch beschäftigt hat, war am Freitag die Verletzung von Harry Kane“, sagte Watzke am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Bundesliga-Spitzenreiters.

Watzke über Kane: „Finde es nicht falsch …“

Der BVB-Boss sprach dabei nach eigenen Angaben auch in seiner Rolle als Ligapräsident. „Harry Kane ist nicht nur ein untadliger Sportsmann und großartiger Fußballer – er hat auch unserer Bundesliga, die wir alle so lieben, enormen Glanz verliehen. Und deshalb glaube ich, ist es nicht falsch, heute eben auch von einer Mitgliederversammlung seines Konkurrenten Borussia Dortmund herzliche Genesungswünsche zu übermitteln“, sagte er.

Kane hatte sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:1) einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk zugezogen und war noch in der Nacht auf Samstag operiert worden. Der 33-Jährige wird mehrere Monate ausfallen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach