FC Bayern: Emotionaler Moment für Kimmich

Kimmich? "Das Leben ist jetzt anders für ihn"

Joshua Kimmich erlebt in Mainz einen besonderen Moment. Der 31-Jährige erinnert an seinen verstorbenen Vater.

Bayern-Star Joshua Kimmich hat beim Liga-Auswärtssieg in Mainz (2:1) einen emotionalen Moment erlebt. Der 31-Jährige traf zur 1:0-Führung für den deutschen Rekordmeister – und erinnerte im Anschluss an die Partie an seinen verstorbenen Vater.

„Durch die Geschichte mit meinem Papa war es natürlich sehr emotional. Ansonsten mache ich ja eh nicht so viele Tore. Nach dem Treffer musste ich sofort daran denken, deswegen war es emotionaler als sonst, auf jeden Fall“, sagte Kimmich bei DAZN.

Joshua Kimmich widmet den Treffer seinem verstorbenen Vater Joshua Kimmich widmet den Treffer seinem verstorbenen Vater © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Der Mittelfeldspieler hatte nach seinem Treffer den rechten Zeigefinger zum Himmel gehoben und nachdenklich auf den Rasen geblickt. „Man sieht es ihm an. Da geht viel in ihm vor“, kommentierte Lukas Schönmüller die Geschehnisse bei DAZN.

Joshua Kimmich lässt nach Tod seines Vaters tief blicken

Nach dem Tod seines Vaters hatte Kimmich die Partien gegen den FC Arsenal (2:2), beim SC Freiburg (3:1) und gegen den SC Magdeburg (6:1) verpasst. Für das Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) kehrte er in den Kader und die Startelf der Münchner zurück.

„Mein Vater hat mich immer begleitet, stand immer an meiner Seite, hat mich immer unterstützt. Er hat in Phasen an mich geglaubt, in denen ich selbst nicht an mich geglaubt habe. Deswegen ist es hart, zurückzukommen“, erklärte Kimmich nach dem Remis gegen den BVB.

Der DFB-Kapitän reist nun zu den Nations-League-Spielen in Belgrad gegen Serbien (13. November) und in Berlin gegen die Niederlande (16. November).

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