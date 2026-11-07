Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Paderborn wird von einem medizinischen Notfall überschattet. Beide Fanseiten stellen ihren Support ein.

Das 2:2-Unentschieden zwischen Paderborn und Frankfurt am Samstagmittag ist von einem schweren Unfall überschattet worden. Paderborns Geschäftsführer Sebastian Lange bestätigte in der Halbzeitpause bei Sky, dass ein SGE-Fan aus dem Gästeblock gestürzt sei. Er habe dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten, wie später auch die Polizei mitteilte.

Das Unglück soll sich kurz vor Anpfiff zugetragen haben. In der Halbzeit wurde die verletzte Person unter Applaus aus dem Gästeblock abtransportiert und im kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fanlager stellten den Support komplett ein, rollten Banner und Fahnen zusammen. Genaue Informationen zum Unfallhergang wurden noch nicht offiziell bestätigt.

Der Vorfall hinterließ auch auf dem Platz merkbare Spuren bei den Spielern. Frankfurt-Kapitän Robin Koch erklärte nach Abpfiff bei Sky, „dass es wichtigere Dinge gibt, als Fußball“. Der 30-Jährige betonte, dass an so einem Tag das Wichtigste sei, dass der Fan „schnell wieder auf die Beine“ komme.

Ein überschattetes Remis

Die beiden Mannschaften absolvierten das Spiel vor einer verstummten Kulisse. In der 23. Minute erzielte Jonathan Burkardt die Führung für die Gäste aus Frankfurt, Paderborns Abwehrspieler Raphael Obermair glich kurz vor der Halbzeitpause für Paderborn aus (45.).

Der eingewechselte Marvin Pieringer (73.) brachte die Heimmannschaft per Foulelfmeter erneut in Führung. Wenig später kam es für die Frankfurter noch bitterer, als Elias Baum (75.) von Schiedsrichter Bastian Dankert mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Doch die Eintracht wusste sich zu wehren: Mit einem sehenswerten Hackentreffer schlug Jonathan Burgkardt erneut zu, die Vorlage kam spektakulär von Eintracht-Torhüter Noah Atubolu.

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