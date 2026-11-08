Die verletzungsbedingte Auswechslung von Manuel Neuer wirft erneut Fragen zur Zukunft des Bayern-Torhüters auf. Steffen Freund fordert im Doppelpass Jonas Urbig als neue Nummer 1 – Stefan Effenberg spricht von einer "schrägen" Diskussion.

Nach der erneuten verletzungsbedingten Auswechslung von Manuel Neuer beim Sieg des FC Bayern in Mainz wird mehr denn je über die Torwartplanung der Münchner diskutiert.

Im SPORT1 Doppelpass sprach sich Steffen Freund dafür aus, Jonas Urbig sofort zum Stammtorwart zu machen. „Ich habe schon vor einigen Wochen gesagt, jetzt besteht eine Chance, Jonas Urbig mehr Spielzeit zu geben. Aber ich würde jetzt auch die Chance nutzen, Jonas Urbig zur Nummer 1 zu machen“, erklärte der Europameister von 1996.

Manuel Neuer musste gegen Mainz ausgewechselt werden Manuel Neuer musste gegen Mainz ausgewechselt werden © IMAGO/HMB-Media

Neuer war am Samstag beim 2:1-Sieg des FC Bayern in Mainz nach 44 Minuten ausgewechselt worden, weil ihm sein rechter Fuß erneut Probleme bereitet hatte. Wegen einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß hatte der 40-Jährige zuletzt schon in Freiburg sowie gegen Magdeburg und Dortmund gefehlt.

„Jetzt kommt genau das, was im hohen Alter normal ist. Dann schafft er es nicht mehr abzurufen“, meinte Freund mit Blick auf Neuers Probleme. Auch bei der WM habe der Torhüter „keine überragende Leistung gebracht“. Es sei klar zu sehen, „dass er es körperlich nicht mehr schafft“.

DEINE MEINUNG

FC Bayern: Freund fordert Torwart-Wechsel – Effenberg widerspricht

Freund zeige grundsätzlich Verständnis dafür, dass Neuer noch eine Saison mit dem FC Bayern absolviert, meinte aber auch: „Wenn ich nicht mehr fit bin, dann darfst du auch nicht mehr spielen. Da muss der FC Bayern ihn auch rausnehmen und ihn nicht mit Schmerzen spielen lassen. Ich bin neutral und sage: Er hat den Absprung so nicht perfekt hinbekommen“, fuhr der 56-Jährige fort.

Stefan Effenberg sieht eine zeitnahe Änderung der Hierarchie im Bayern-Tor allerdings nicht als realistisch an. „Diese Diskussion ist ein bisschen schräg. Wenn Manuel Neuer fit ist, wird er die Nummer 1 bis zum Saisonende bleiben“, betonte der SPORT1-Experte. „In dem Alter hat man mal ein Wehwehchen, aber dadurch entsteht kein Bruch innerhalb der Mannschaft. Die Mannschaftsteile sind eingespielt mit Neuer und die Mannschaftsteile sind eingespielt mit Urbig.“

Effenberg ist überzeugt, dass Neuer noch eine wichtige Rolle spielen wird: „Er wird zurückkommen und Bayern München wird ihn noch brauchen. Aber dann natürlich bei 100 Prozent.“

Der 58-Jährige mahnte bezüglich der Zeit nach der Karriere aber zur Vorsicht: „Viel wichtiger ist es auch für ihn, nach der Karriere ohne Schmerzen aus dem Bett zu steigen, mit seinen Kindern spielen zu können. Er kann im Tor des FC Bayern nur stehen, wenn er zu 100 Prozent fit ist.“

RB-Boss: FC Bayern hat „ein Luxusproblem“

Auch Marcel Schäfer, Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig, plädierte im SPORT1 Doppelpass für Kontinuität im Tor. „Auf der Torhüterposition bin ich der Freund davon, dass man eine klare Hierarchie hat und die hat ja der FC Bayern. Manuel Neuer ist ohne Wenn und Aber die Nummer 1″, sagte Schäfer. Mit Jonas Urbig habe man zugleich „jemanden verpflichtet, der das irgendwann wird“.

Der 41-Jährige verwies außerdem auf eine besondere Dynamik im Torhüterteam des FCB: „Was man hört, ist, dass die Torhütergruppe mit Ulreich sich sehr gut versteht, harmoniert und die jeweiligen Rollen akzeptiert, was sehr sehr wichtig ist.“ Daher habe der Rekordmeister seiner Meinung nach aktuell eher „ein Luxusproblem“.

Für Neuer hofft Schäfer derweil auf eine schnelle Rückkehr: „Ich drücke Manuel Neuer die Daumen, dass er hoffentlich fit wird und über Strecken nicht so verletzungsanfällig ist wie jetzt gerade. Wenn er fit ist, ist es unbestritten, dass er immer noch einer der besten Torhüter der Welt ist und deshalb auch zurecht im Tor steht.“