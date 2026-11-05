Dribbler Scherhant selbstbewusst: „Geilste Gefühl der Welt“

Der Freiburger bekam für seine Spielweise Tipps von einer Trainerlegende. Seine Qualitäten möchte er auch im DFB-Team einbringen.

Fußball-Nationalspieler Derry Scherhant sieht seine größten Stärken in der Unbekümmertheit und seinen Dribbelkünsten. „Auf dem Platz versuche ich, mir keinen Kopf zu machen“, sagte der 23-Jährige der Sports Illustrated Deutschland: „Den mache ich mir erst danach. Dann schaue ich mir an, was ich hätte besser machen können und visualisiere das. Dadurch geht es ein Stück weit in das Unterbewusstsein über und hilft mir in ähnlichen Situationen.“

Für ihn sei „ein erfolgreiches Dribbling das geilste Gefühl der Welt“, führte der Flügelspieler des Bundesligisten SC Freiburg aus. Diese Qualitäten wolle er wie schon bei seinem starken Debüt Anfang Oktober auch im DFB-Team einbringen. „Die Situationen, in die ich während der Spiele kam, entsprachen zu 100 Prozent meinen Stärken. Im Eins-gegen-eins und auf dem Flügel kann ich der Mannschaft am besten helfen“, erklärte Scherhant.

Hermann Gerland habe ihn zu U21-Zeiten in seiner Spielweise „total bestärkt“, führte der gebürtige Berliner aus: „Nicht jeder Trainer ermutigte mich damals, einfach ins Dribbling zu gehen und mir etwas zuzutrauen.“ Dank Gerland sei ihm aber bewusst geworden, „dass man an seine Stärken glauben muss. Ich sage mir immer: Auch Neymar hat keine Dribblingquote von 100 Prozent – was habe ich also zu verlieren?“