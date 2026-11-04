Harry Kane will den Ballon d'Or nicht einfach nur in einer privaten Pokalvitrine verstauben lassen. Der Superstar des FC Bayern möchte auch den Fans Zugang zum goldenen Ball gewähren.

Harry Kane will den Ballon d’Or nicht einzig für sich behalten. Geht es nach dem Superstar des FC Bayern, sollen auch die Fans des deutschen Rekordmeisters Zugang zu der goldenen Trophäe bekommen.

„Ich werde mit dem Klub reden, ob wir den Ballon d’Or nicht ins Bayern-Museum stellen wollen. Ich finde, da gehört er hin. Auch, damit ihn die Fans sehen können“, sagte Kane der Sport Bild.

Harry Kane will den Ballon d’Or mit den Fans teilen Harry Kane will den Ballon d’Or mit den Fans teilen © IMAGO/Eibner

Zwar habe er ein „Trophäen-Zimmer“ in seinem Haus, seine größte individuelle Auszeichnung würde er aber offenbar gerne mit der Anhängerschaft teilen.

So schwer ist der Ballon d’Or

Kane war bei der Wahl des Ballon d’Or vor gut einer Woche zum Sieger erklärt worden. Als Sieger der prestigeträchtigen Abstimmung erhielt er den traditionellen goldenen Ball – der Award ist 31 Zentimeter hoch und wiegt stolze zwölf Kilogramm.

Der vergoldete Ball sitzt auf einem naturbelassenen Block aus Pyrit, auch „Katzengold“ genannt. Weil sich diese Blöcke stets voneinander unterscheiden, ist jeder Ballon d’Or ein echtes Unikat. Der monetäre Wert wird auf 13.000 Euro geschätzt.

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