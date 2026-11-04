Hamburgs Trainer Merlin Polzin muss derzeit eine komplizierte Personalsituation moderieren. Am Freitag kommt es zum Duell mit Schlusslicht Mönchengladbach.

Vor dem Kellerkrimi gegen Borussia Mönchengladbach hofft Merlin Polzin dringend auf eine Entspannung der komplizierten Personalsituation. Eine Rückkehr der Stammspieler Sebastiaan Bornauw, Yussuf Poulsen und Nicolás Capaldo hält der Trainer des Hamburger SV vor dem Duell gegen den Tabellenletzten am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) zumindest für möglich.

„Alle drei arbeiten mit der medizinischen Abteilung und dem Trainerteam engagiert daran, dass es Freitag noch klappen könnte. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben“, sagte Polzin: „Das wäre eine Super-Geschichte in Anbetracht der Wichtigkeit der Jungs.“ Offensivmotor Fábio Vieira, der vor eineinhalb Wochen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten hatte, fällt hingegen weiterhin aus.

Bundesliga: HSV droht Relegationsplatz

Dem HSV droht nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen in Folge schon am Freitag ein Abrutschen auf den Relegationsplatz, der Gegner kommt mit frischem Selbstvertrauen nach Hamburg. Besonders der 17 Jahre alte Offensivspieler Wael Mohya sorgte zuletzt für Furore. „Ich spreche nicht so gerne über einzelne Spieler des Gegners, aber es macht einfach total viel Freude, ihm zuzuschauen“, lobte Polzin. „Er steht für das, was in den letzten Wochen in Gladbach stattgefunden hat.“

Die Borussia hat seit drei Pflichtspielen nicht mehr verloren. „Sie sind, anders als wir, gut aus der englischen Woche rausgekommen“, warnte Polzin, dessen Team zuletzt sowohl im Pokal als auch in der Bundesliga mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren hatte.

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