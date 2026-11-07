Entscheider Nmecha: BVB zittert sich zum Sieg

Die Dortmund haben in der ersten Halbzeit Probleme, können sich aber auf den starken Nmecha verlassen.

Angeführt von Doppelpacker Felix Nmecha lässt Borussia Dortmund im Titelrennen nicht locker und bleibt Tabellenführer Bayern München auf den Fersen. Im Duell mit dem widerspenstigen Aufsteiger SV Elversberg setzte sich der BVB mit 2:1 (0:0) durch und verabschiedete sich mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause. Nach neun Spielen ist der BVB weiterhin punktgleich mit dem deutschen Rekordmeister aus München.

Nmecha (55.) erlöste die Dortmunder mit dem Führungstor. Wenig später legte er den zweiten Treffer nach (71.). Der kurz zuvor eingewechselte Noel Futkeu (81.) verkürzte sehenswert per Seitfallzieher.

Nmecha gelingt Doppelpack

Nmecha bekam auch ein großes Lob von Ole Book. „Von seinem Talent, von seinen Qualitäten und seiner Technik ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und wenn dann auch noch der Abschluss dazu kommt“, sagte der BVB-Sportdirektor bei Sky.

Er hatte am Auftritt des BVB kaum etwas auszusetzen: „Wir sind ein bisschen zu sehr aufs Verwalten gegangen. Das ist nach so vielen Spielen aber menschlich. Das war ein knochenhartes Programm in den vergangenen Wochen“, sagte Book.



Dabei war in einem munteren Spiel zunächst kaum ein Klassenunterschied zwischen dem Champions-League-Teilnehmer und dem Klub aus dem saarländischen Spiesen-Elversberg zu erkennen gewesen. Der gut in die Saison gestartete Aufsteiger spielte mutig mit, nutzte seine Chancen aber nicht effizient.

Das galt jedoch zunächst auch für den BVB, der seinen Torjäger Serhou Guirassy schmerzlich vermisste. Fábio Silva, der Vertreter des am Oberschenkel verletzten Stürmers, ließ gleich mehrere Möglichkeiten ungenutzt.

Die Gäste, trainiert vom bekennenden Dortmund-Fan Vincent Wagner, hielten von Beginn an gut mit. Lukas Petkov (5.) prüfte mit einem Schuss Gregor Kobel, dann sah Silva, dass SVE-Torhüter Nicolas Kristof ungünstig platziert war. Der Distanzschuss des Portugiesen flog knapp vorbei (16.), kurz darauf vergaben Nmecha und Silva eine Doppelchance (29.).

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Glück hatte der BVB, dass ein hartes Einsteigen von Außenverteidiger Daniel Svensson gegen den Elversberger Lukas Pinckert nicht geahndet wurde (20.). Wagner forderte an der Seitenlinie vergebens eine Kontrolle der Situation durch den Video-Assistenten, wenig später musste er seinen Kapitän verletzt auswechseln.

BVB weiter gleichauf mit FC Bayern

Nach der Pause schlug Dortmund dann mit der ersten Chance zu: Silva versuchte es diesmal nicht selbst, sondern legte den Ball für Nmecha auf, der Kristof keine Chance ließ. Auf der Bank jubelte BVB-Sportdirektor Ole Book mit. Der 40-Jährige hatte bis März höchst erfolgreich bei der SVE gearbeitet und war dann nach Dortmund gewechselt.

Book sah, wie sich Elversberg wehrte. Der auffällige Petkov scheiterte mit einem Freistoß aus der Distanz an Kobel (60.), dann vergab auch der frühere Dortmunder Cole Campbell (70.) die Chance auf den Ausgleich.

BVB-Trainer Niko Kovac brachte frische Kräfte für die Defensive, um die Führung zu sichern – und er hatte den sehr starken Nmecha. Der Nationalspieler, der von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nations-League-Spiele in Serbien und gegen die Niederlande nominiert wurde, traf erneut aus der Distanz. Futkeu machte es noch einmal spannend.

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