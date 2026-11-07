David Raum findet nach seinem Treffer gegen Augsburg deutliche Worte für die Berichterstattung der vergangenen Wochen. Auch über die Entscheidung von Jürgen Klopp, ihn nicht für die Nationalmannschaft zu nominieren, spricht der Leipziger.

Erst die sportliche Antwort, dann die verbale Abrechnung: David Raum hat nach dem 5:2-Erfolg von RB Leipzig gegen den FC Augsburg deutliche Worte gefunden. Im Interview mit DAZN machte der 28-Jährige seinem Ärger über die vergangenen Wochen Luft.

„Die letzten Wochen und alles, was darum passiert ist und was berichtet wurde, ging mir auf gut Deutsch ein bisschen auf den Sack“, erklärte er nach Abpfiff – und spielte dabei auch auf die mediale Berichterstattung über seine Nichtnominierung für die Nationalmannschaft an. „Heute habe ich eine kleine Antwort gegeben“, sagte der Verteidiger.

David Raum antwortet auf sein DFB-Aus – sportlich und verbal David Raum antwortet auf sein DFB-Aus – sportlich und verbal © IMAGO/Picture Point LE

Und die war durchaus sehenswert: Kurz vor der Halbzeit zirkelte er einen Freistoß aus rund 18 Metern an den Innenpfosten, von dort ging der Ball ins Tor.

Raum kritisiert Berichte über Klopp-Gespräche

Besonders deutlich wurde Raum, als er auf die Entscheidung des Bundestrainers, ihn nicht zum DFB-Team einzuladen, angesprochen wurde. Dabei richtete sich seine Kritik weniger gegen Jürgen Klopps Entscheidung, sondern mehr gegen die öffentliche Darstellung der Hintergründe.

„Er hat mich angerufen. Etliche Zeitungen haben ja eh schon ganz viele Dinge geschrieben, die er angeblich gesagt hat“, erklärte der Abwehrspieler. Tatsächlich hatte die Nichtnominierung des langjährigen Nationalspielers für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem war über ein längeres Telefonat zwischen Raum und Klopp berichtet worden.

Raum selbst betonte den respektvollen Austausch mit dem Bundestrainer: „Am Ende hat er mit mir geredet und seine Entscheidung erklärt, was ich sehr respektiere. Ich respektiere auch seine Entscheidung, habe ich ihm auch gesagt.“

Klopp hatte für die linke Abwehrseite stattdessen Maximilian Mittelstädt und Nathaniel Brown nominiert. Bei der Kaderbekanntgabe verwies der Bundestrainer auf die unterschiedlichen Profile der beiden Spieler.

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Kampfansage von Raum: „Werde mit Leistung antworten“

Raum betonte sein Verständnis für die Entscheidung des Bundestrainers, seine vorläufige Zuschauerrolle wolle er allerdings nicht kampflos hinnehmen. Vielmehr kündigte er an, sich seinen Platz in der Nationalmannschaft mit Leistungen zurückholen zu wollen.: „Seit langem bin ich mal wieder nicht dabei, aber ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich jetzt einfach mit Leistungen antworten werde, dass er beim nächsten Mal nicht um mich herumkommt.“

Gleichzeitig stellte Raum klar, dass er der Nationalmannschaft auch ohne eigene Beteiligung die Daumen drücke. Klopp habe einen guten Kader ausgewählt. Er wünsche sich, „dass wir als Fußballdeutschland wieder eine Nationalmannschaft sind, auf die ganz Deutschland stolz ist“, stellte Raum klar.

Im September 2021 hatte er sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben. In rund fünf Jahren absolvierte der Linksverteidiger 40 Länderspiele und erzielte ein Tor. Er stand sowohl bei der WM 2022 als auch bei der EM 2024 und der WM 2026 im deutschen Kader.