Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewinnt beim Schlusslicht. Gladbachs Keeper Batz hilft mit bei Nmechas Tor.

Borussia Dortmund hat den Patzer von Bayern München ausgenutzt und die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann in einem hitzigen Spiel durch ein Tor des zuletzt im Zentrum der Diskussionen stehenden Nationalspielers Felix Nmecha 1:0 (0:0) beim Schlusslicht Borussia Mönchengladbach. Mit 24 Punkten liegt der BVB nun zwei Zähler vor dem Rekordmeister, der mit dem 1:1 gegen den 1. FC Köln die Tür zu Platz eins geöffnet hatte.

Nmecha verzichtete nach seinem Tor (80.), bei dem Gladbachs Torhüter Daniel Batz eine schlechte Figur abgab und den unplatzierten Ball nicht abwehren konnte, auf seinen umstrittenen Kronen-Jubel. Dortmund sammelte damit am Tag vor der Mitgliederversammlung auch wichtiges Selbstvertrauen für den Champions-League-Kracher am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal. Die Gladbacher kassierten trotz eines guten Auftritts den nächsten Nackenschlag, das Team von Alexander Blessin wartet weiter auf den ersten Heimsieg und behält die Rote Laterne.

Beim Kampf um Platz eins musste Kovac weiter auf Serhou Guirassy verzichten, nach seiner Oberschenkelverletzung kam die Begegnung zu früh für den Torjäger. Für ihn begann wie schon vor der Länderspielpause gegen die SV Elversberg Fabio Silva in der Sturmspitze. Auch Carney Chukwuemeka fehlte im Kader, der zuletzt angeschlagene Nationalspieler Waldemar Anton stand 2026 erstmals in einem Ligaspiel nicht in der Startelf. Blessin setzte im Tor weiter auf Batz, der genesene Moritz Nicolas musste bei seiner Rückkehr auf der Bank Platz nehmen.

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Nach einem nachträglichen Geburtstagsständchen für Wolfgang „Otto“ Kleff – der langjährige Torwart der Gladbacher war am Montag 80 geworden – rollte der Ball. Die erste Chance ging an die Gäste: Nmecha zog aus 20 Metern ab, Batz parierte stark (5.). Der Außenseiter versteckte sich keineswegs, mit schnellen Kontern über Flügelflitzer und DFB-Neuling Wael Mohya stellte Gladbach die BVB-Defensive vor Probleme.

Es war ein hitziges Borussen-Duell, immer wieder musste Schiedsrichter Robert Hartmann dazwischengehen – so auch nach einer Kopfball von Nmecha, den Batz über die Latte lenkte (22.). Auf der anderen Seite rauschte ein Distanzschuss von Joe Scally knapp am Dortmunder Tor vorbei (27.), Robin Hack köpfte kurz darauf drüber (30.). Der BVB tat sich schwer, es ging torlos in die Pause.

Der zweite Durchgang begann spektakulär: Erst vergab Hack (48.), dann scheiterte Maximilian Beier an Batz (49.). Das Heimteam witterte seine Chance, Blessin peitschte seine Spieler nach vorne. Bei einem Distanzschuss von Shuto Machino hatten viele Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch Gregor Kobel entschärfte den Schuss (56.).

Der BVB erhöhte in der Folge wieder den Druck, Gladbach gelang kaum noch Entlastung. Nach einem starken Kombination vergab Konstantinos Karetsas aus spitzem Winkel (67.). Nmecha traf dann aus zentraler Position. Batz sah den nicht sehr scharf getretenen Ball spät, dennoch ging der Treffer auf die Kappe des Keepers.