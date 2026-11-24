"Die Bayern wissen ja schon länger davon"

"Die Bayern wissen ja schon länger davon"

2:22 "Die Bayern wissen ja schon länger davon"

Der Fall Jamal Musiala hält den FC Bayern in Atem. Nun kommt es offenbar zu einem Gipfel zwischen den Bossen und den Beratern des erkrankten Superstars.

Die Berater von Jamal Musiala haben sich für ein Treffen mit den Verantwortlichen des FC Bayern an der Säbener Straße eingefunden. Wie SPORT1 bestätigen kann, kamen zwei Vertreter der Agentur 11WINS für ein Gespräch an die Säbener Straße. Bild hatte zuerst berichtet.

Foto- und Videoaufnahmen zeigten Christian Schmid, der sich schon im Sommer mit Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß über den erkrankten Superstar unterhalten haben soll, sowie den früheren Bild-Reporter Tobias Altschäffl, der Musiala vor allem in Medienfragen berät.

Jamal Musiala steht derzeit ununterbrochen in den Schlagzeilen Jamal Musiala steht derzeit ununterbrochen in den Schlagzeilen © IMAGO/DeFodi Images

FC Bayern: So lief der Musiala-Gipfel

Um 11.06 Uhr betrat das Duo die Geschäftsstelle. Von Bayern-Seite nahmen auch Aufsichtsratschef Herbert Hainer sowie Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Gespräch teil. Nach gut einer Stunde verließen die Musiala-Berater das Trainingsgelände wieder

Nach SPORT1-Informationen lief das Gespräch sehr gut. Man war sich einig, dass Musiala weiterhin Zeit bekommen soll. Der Kontakt soll aufrecht erhalten werden.

Hoeneß und Rummenigge preschen öffentlich vor

Das Meeting folgte auf eine zuletzt vom Rekordmeister öffentlich angeschobenen Diskussion um Musiala und dessen Gehalt.

Zunächst Uli Hoeneß und später vor allem Karl-Heinz Rummenigge hatten die künftige Leistungsfähigkeit des offensiven Mittelfeldspielers wegen dessen Erkrankung infragegestellt und damit indirekt auf einen freiwilligen Gehaltsverzicht des 23-Jährigen gedrängt.

DEINE MEINUNG

Die Berateragentur hatte sich bislang weitgehend bedeckt gehalten, nach SPORT1-Informationen bestand zu den Bayern vor allem ein informeller telefonischer Kontakt und ein Austausch mit der sportlichen Leitung.

Musiala hatte seinen Vertrag in München im Frühjahr 2025 verlängert, er soll rund 25 Millionen Euro pro Jahr einstreichen. In der Folge fiel er zunächst wegen einer schweren Verletzung aus, zu Beginn der aktuellen Saison wurde zudem die Diagnose „neurologische Dysfunktion“ öffentlich. Am vergangenen Wochenende meldete sich der Nationalspieler mit einem Kurzeinsatz gegen den 1. FC Köln (1:1) zurück.

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